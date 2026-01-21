Fallece persona que fue atropellada por un conductor en San Sebastián
Edwin R. Mártir fue impactado por una persona que manejaba un Toyota Yaris del 2011
21 de enero de 2026 - 10:43 PM
Un hombre de 60 años falleció en la tarde de este martes tras ser atropellado por un conductor en hechos reportados a las 4:45 p.m. en la carretera PR-11, en la jurisdicción de San Sebastián.
El informe preliminar de la Policía resaltó que Edwin R. Mártir, de 60 años, caminaba a orillas de la carretera cuando fue impactado por Efraín Cruz Rosa, de 70 años, quien manejaba un Toyota Yaris de 2011.
Cruz Rosa indicó a los agentes que no se percató de la presencia de Mártir, quien murió en la escena.
