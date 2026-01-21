Fallece persona que fue atropellada por un conductor en San Sebastián

Un hombre de 60 años falleció en la tarde de este martes tras ser atropellado por un conductor en hechos reportados a las 4:45 p.m. en la carretera PR-11, en la jurisdicción de San Sebastián.

El informe preliminar de la Policía resaltó que Edwin R. Mártir, de 60 años, caminaba a orillas de la carretera cuando fue impactado por Efraín Cruz Rosa, de 70 años, quien manejaba un Toyota Yaris de 2011.