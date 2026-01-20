Extinguen incendio reportado dentro de un restaurante del Viejo San Juan

Personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos extinguió un incendio reportado este martes en un restaurante ubicado en el Viejo San Juan.

La portavoz del Cuerpo de Bomberos, Ivonne Rosario, indicó a El Nuevo Día que el siniestro fue reportado en el establecimiento conocido como Ajo del País.

“Al momento del incidente, el dueño se encontraba solo dentro del local”, informó Rosario al agregar que ninguna persona resultó herida.

“Ya lo extinguieron. Los bomberos se encuentran ventilando el humo”, agregó.

De momento, se desconocen las causas detrás del incendio.