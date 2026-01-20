Extinguen incendio reportado dentro de un restaurante del Viejo San Juan
Las autoridades indicaron que ninguna persona resultó herida
20 de enero de 2026 - 12:45 PM
20 de enero de 2026 - 12:45 PM
Personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos extinguió un incendio reportado este martes en un restaurante ubicado en el Viejo San Juan.
La portavoz del Cuerpo de Bomberos, Ivonne Rosario, indicó a El Nuevo Día que el siniestro fue reportado en el establecimiento conocido como Ajo del País.
“Al momento del incidente, el dueño se encontraba solo dentro del local”, informó Rosario al agregar que ninguna persona resultó herida.
“Ya lo extinguieron. Los bomberos se encuentran ventilando el humo”, agregó.
De momento, se desconocen las causas detrás del incendio.
Unidades de San Juan, dela División de Operaciones Especiales (DOE) de Hato Rey y bomberos municipales se encuentran en la escena.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: