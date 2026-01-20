Investigan alegado hallazgo de una cabeza humana en Carolina

La Policía investiga en la mañana de este martes el alegado hallazgo de la cabeza de una persona en Carolina.

Según la Uniformada, los hechos fueron reportados en la carretera PR-190, detrás del residencial Sabana Abajo del mencionado municipio.

La información preliminar apuntaba a que la víctima es un hombre, que no ha sido identificado, con cabello corto blanco, con los ojos cerrados, sobre el pavimento.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina estaba llegando a la escena poco antes de las 8:00 de la mañana.

