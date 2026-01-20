Mujer resulta herida en incidente de violencia doméstica en Aguadilla
La víctima indicó que su expareja la hirió en el pecho y el cuello con un arma blanca y luego la golpeó en la cabeza con un objeto contundente
20 de enero de 2026 - 7:30 AM
Una mujer habría sido agredida con un arma blanca y un objeto contundente por su expareja en medio de un incidente de violencia doméstica reportado el lunes en la carretera PR-107, barrio Borinquen, de Aguadilla.
Según el informe preliminar de la Policía, una llamada de una institución hospitalaria alertó a las autoridades sobre la situación.
Al llegar al lugar, los agentes entrevistaron a la querellante, quien indicó que su expareja la agredió en el área del pecho y el cuello con un arma blanca y, posteriormente, la golpeó en la cabeza con un objeto contundente.
La Uniformada indicó que una mujer de 38 años fue arrestada en relación con estos hechos.
Las autoridades informaron que estarán consultando el caso con la Fiscalía para la posible radicación de cargos.
La Policía y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres ofrecen ayuda confidencial para casos de abuso, maltrato o violencia de género. Ante emergencias, llama al 9-1-1. Para reportar un patrón de violencia, comunícate con la Policía al 787-792-6734 o 787-343-2020, o con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977. Mientras, la Línea PAS brinda apoyo 24/7 para crisis de salud mental, incluyendo pensamientos suicidas, depresión o violencia de género. Llama al 9-8-8 o al 1-800-981-0023.
