NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan a dos personas al ocupar cargamento de 337 kilos de cocaína en Aguadilla

Las autoridades sospechan que el contrabando había llegado por mar desde la República Dominicana

19 de enero de 2026 - 2:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
FURA indicó que el valor estimado del cargamento fue de "$15 a $18 millones". (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Dos hombres fueron arrestados ayer, domingo, por agentes estatales y federales con un cargamento de 337 kilos de cocaína en Aguadilla.

RELACIONADAS

Así lo informó el teniente Julio Marcano, director de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de la Policía, quien indicó que estimaron el valor del material ocupado de “$15 a $18 millones”.

“Tenemos dos arrestados que son residentes de Aguadilla. Habían llegado al rompeolas en una embarcación”, explicó Marcano.

Detalló que, tras recibir una confidencia, se movilizaron junto con personal de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y del Negociado de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP).

“Estaban remolcando la embarcación con una guagua Dodge RAM. Ambas fueron ocupadas”, apuntó Marcado.

Dijo que “luego de inspeccionar la embarcación se encontraron 278 ladrillos que pesaron 337 kilogramos. También se ocupó una pistola Glock, 26 municiones y dos magazines”.

“Esto era un plan de trabajo que se estaba llevando a cabo por unas confidencias y dio resultado”, abundó.

Según Marcano, la ocupación de este cargamento confirma “la tendencia de que el contrabando está entrando por el noroeste y noreste en viajes con cantidades menores, de 300 y 400 kilos, más o menos. No es como el año pasado, cuando había incautaciones de mil y pico de kilos”.

“En el lado sur sigue la presencia militar, así que no están llegando los viajes de Colombia y Venezuela. Estos viajes que vemos vienen desde República Dominicana directo o a través de una transferencia en el canal de La Mona”, afirmó.

