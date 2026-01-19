Arrestan a dos personas al ocupar cargamento de 337 kilos de cocaína en Aguadilla

Dos hombres fueron arrestados ayer, domingo, por agentes estatales y federales con un cargamento de 337 kilos de cocaína en Aguadilla.

Así lo informó el teniente Julio Marcano, director de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de la Policía, quien indicó que estimaron el valor del material ocupado de “$15 a $18 millones”.

“Tenemos dos arrestados que son residentes de Aguadilla. Habían llegado al rompeolas en una embarcación”, explicó Marcano.

Detalló que, tras recibir una confidencia, se movilizaron junto con personal de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y del Negociado de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP).

“Estaban remolcando la embarcación con una guagua Dodge RAM. Ambas fueron ocupadas”, apuntó Marcado.

Dijo que “luego de inspeccionar la embarcación se encontraron 278 ladrillos que pesaron 337 kilogramos. También se ocupó una pistola Glock, 26 municiones y dos magazines”.

PUBLICIDAD

“Esto era un plan de trabajo que se estaba llevando a cabo por unas confidencias y dio resultado”, abundó.

Según Marcano, la ocupación de este cargamento confirma “la tendencia de que el contrabando está entrando por el noroeste y noreste en viajes con cantidades menores, de 300 y 400 kilos, más o menos. No es como el año pasado, cuando había incautaciones de mil y pico de kilos”.