Rescatan a surfista desaparecido durante casi 30 horas en Aguadilla

Un surfista de 68 años fue rescatado por la Guardia Costera tras haber quedado varado durante casi 30 horas en una playa de Aguadilla.

En un comunicado de prensa, la Guardia Costera informó que fue avisada al anochecer del 9 de enero sobre una persona desaparecida. El anfitrión de una hospedería alquilada a través de la plataforma Aibnb presentó una notificación de persona perdida después de que el surfista no regresara tras 24 horas de haber salido.

Luego, la hija del hombre confirmó que el sexagenario había salido a surfear en la playa de “Surfer’s Beach” y que no había vuelto, lo que provocó que la Guardia Costera “entrara en la fase de socorro y emitiera una Transmisión Urgente de Información Marina”.

Según el comunicado, vigilantes de la Guardia Costera coordinaron con la Policía de Puerto Rico, las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA), la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y los servicios de emergencia locales mientas enviaba un helicóptero MH-60 Jayhawk desde la Estación Aérea Borinquen para realizar búsquedas costeras y marítimas al norte del pueblo.

El surfista de 68 años quedó varado en un lugar que no se podía llegar a pie ni en bote. (Suministrada)

Fue durante la búsqueda en la costa cuando la tripulación del helicóptero avistó a una persona -que coincidía con la descripción del surfista desaparecido- varada en las rocas a las afueras de Surfer’s Beach, junto a una tabla de surf, intentando hacer señales a la aeronave.

Debido a la cantidad de rocas, los arrecifes y las condiciones del mar, el lugar era inaccesible a pie o en barco, describieron. También había baja visibilidad por ser de noche. Sin embargo, la tripulación del helicóptero realizó una operación de izado que catalogó como “impecable” para rescatar al hombre.

“¡Qué resultado tan fantástico!”, dijo el capitán Robert Stiles, subcomandante del sector San Juan de la Guardia Costera y coordinador de la misión de búsqueda y rescate en este caso.

El rescate fue realizado por la tripulación de un helicóptero MH-60 Jayhawk de la Estación Aérea Borinquen. (Suministrada)

El comunicado añadió que activaron el esfuerzo interagencial de búsqueda y rescate en cuanto recibieron la información, especialmente porque ya habían pasado más de 24 horas desde que el hombre se había perdido.