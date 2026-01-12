Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Rescatan a surfista desaparecido durante casi 30 horas en Aguadilla

Tras perderse en Surfer’s Beach, lograron extraerlo en horas de la noche de un área peligrosa

12 de enero de 2026 - 1:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El surfista fue rescatado en un helicóptero MH-60 Jayhawk de la Guardia Costera, que informó que el sexagenario estaba en condición estable y recibiendo atención médica en un hospital. (dvids)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un surfista de 68 años fue rescatado por la Guardia Costera tras haber quedado varado durante casi 30 horas en una playa de Aguadilla.

RELACIONADAS

En un comunicado de prensa, la Guardia Costera informó que fue avisada al anochecer del 9 de enero sobre una persona desaparecida. El anfitrión de una hospedería alquilada a través de la plataforma Aibnb presentó una notificación de persona perdida después de que el surfista no regresara tras 24 horas de haber salido.

Luego, la hija del hombre confirmó que el sexagenario había salido a surfear en la playa de “Surfer’s Beach” y que no había vuelto, lo que provocó que la Guardia Costera “entrara en la fase de socorro y emitiera una Transmisión Urgente de Información Marina”.

Según el comunicado, vigilantes de la Guardia Costera coordinaron con la Policía de Puerto Rico, las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA), la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y los servicios de emergencia locales mientas enviaba un helicóptero MH-60 Jayhawk desde la Estación Aérea Borinquen para realizar búsquedas costeras y marítimas al norte del pueblo.

El surfista de 68 años quedó varado en un lugar que no se podía llegar a pie ni en bote.
El surfista de 68 años quedó varado en un lugar que no se podía llegar a pie ni en bote. (Suministrada)

Fue durante la búsqueda en la costa cuando la tripulación del helicóptero avistó a una persona -que coincidía con la descripción del surfista desaparecido- varada en las rocas a las afueras de Surfer’s Beach, junto a una tabla de surf, intentando hacer señales a la aeronave.

Debido a la cantidad de rocas, los arrecifes y las condiciones del mar, el lugar era inaccesible a pie o en barco, describieron. También había baja visibilidad por ser de noche. Sin embargo, la tripulación del helicóptero realizó una operación de izado que catalogó como “impecable” para rescatar al hombre.

“¡Qué resultado tan fantástico!”, dijo el capitán Robert Stiles, subcomandante del sector San Juan de la Guardia Costera y coordinador de la misión de búsqueda y rescate en este caso.

El rescate fue realizado por la tripulación de un helicóptero MH-60 Jayhawk de la Estación Aérea Borinquen.
El rescate fue realizado por la tripulación de un helicóptero MH-60 Jayhawk de la Estación Aérea Borinquen. (Suministrada)

El comunicado añadió que activaron el esfuerzo interagencial de búsqueda y rescate en cuanto recibieron la información, especialmente porque ya habían pasado más de 24 horas desde que el hombre se había perdido.

“Fue un verdadero esfuerzo de equipo y agradezco la capacidad de respuesta y el profesionalismo de la Estación Aérea Borinquen de la Guardia Costera, el Centro de Comando del Sector San Juan y nuestros servicios de emergencia locales. Este caso fácilmente pudo haber tenido un resultado diferente. Instamos a todos los marineros y a cualquier persona que entre al agua a tener un plan, comunicar sus intenciones a alguien y usar el equipo salvavidas adecuado”, afirmó.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
