NoticiasSeguridad
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tiroteo en Ponce: encuentran 30 casquillos de bala cerca de una residencia

Algunos de los disparos alcanzaron la casa donde estaban dos mujeres y un menor de edad

12 de enero de 2026 - 9:42 AM

El caso fue referido a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce. (Archivo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía encontró 30 casquillos de bala después de un tiroteo en la madrugada de este lunes en Ponce.

Los hechos fueron reportados a eso de la 1:13 a.m., en la calle Jaime Pericas, que ubica en la Urbanización Villa Grillasca.

De acuerdo al informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Uniformada sobre disparos en el lugar. Al llegar los agentes, observaron múltiples casquillos de bala, señalando “que una residencia y un vehículo Ford F-250, modelo Super Duty, resultaron con daños por impactos de bala”.

“Al momento del incidente dos mujeres y un menor de 15 años de edad, se encontraban en el interior de la residencia”, apuntó la Policía, que aseguró que los tres “resultaron ilesos”.

“El agente Retamar Torres de Servicios Técnicos, recopiló como evidencia 30 casquillos de bala”, agregó.

El caso fue referido a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce.

Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
