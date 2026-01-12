Fallece un joven de 18 años en accidente vehicular en Ponce
La Policía indicó que el incidente se reportó en la carretera PR-2
12 de enero de 2026 - 6:44 AM
Un joven de 18 años falleció en un accidente de vehicular en la madrugada de este lunes en Ponce, informó la Policía.
El incidente fue reportado a eso de la 1:46 a.m., en el kilómetro 225 de la carretera PR-2.
En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que “el conductor identificado como Yadiel Meléndez Medina, de 18 años y residente de Ponce, conducía” un Toyota Corolla color oro del año 1994 “en dirección de Oeste a Este”.
El informe policiaco agregó que, “al llegar al kilómetro 225, lo hace a una velocidad que no le permite tener el dominio y control del mismo (auto), chocando con la valla de metal”.
“Como resultado del impacto, Meléndez sufrió heridas de gravedad que le causaron la muerte posteriormente en el hospital”, apuntó el comunicado de la Uniformada.
El agente Gustavo De Jesús Aguirre, de la División de Patrullas de Carreteras Ponce, y la fiscal Vanessa Autlet se hicieron cargo de la investigación.
Se trató del sexto fallecimiento en accidentes de tránsito en Puerto Rico este año, uno menos que los siete registrados a la misma fecha en el 2025.
