NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece un joven de 18 años en accidente vehicular en Ponce

La Policía indicó que el incidente se reportó en la carretera PR-2

12 de enero de 2026 - 6:44 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Se trató del sexto fallecimiento en accidentes de tránsito en Puerto Rico este año, uno menos que los siete registrados a la misma fecha en el 2025. (Archivo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking News

Un joven de 18 años falleció en un accidente de vehicular en la madrugada de este lunes en Ponce, informó la Policía.

RELACIONADAS

El incidente fue reportado a eso de la 1:46 a.m., en el kilómetro 225 de la carretera PR-2.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que “el conductor identificado como Yadiel Meléndez Medina, de 18 años y residente de Ponce, conducía” un Toyota Corolla color oro del año 1994 “en dirección de Oeste a Este”.

El informe policiaco agregó que, “al llegar al kilómetro 225, lo hace a una velocidad que no le permite tener el dominio y control del mismo (auto), chocando con la valla de metal”.

“Como resultado del impacto, Meléndez sufrió heridas de gravedad que le causaron la muerte posteriormente en el hospital”, apuntó el comunicado de la Uniformada.

El agente Gustavo De Jesús Aguirre, de la División de Patrullas de Carreteras Ponce, y la fiscal Vanessa Autlet se hicieron cargo de la investigación.

Se trató del sexto fallecimiento en accidentes de tránsito en Puerto Rico este año, uno menos que los siete registrados a la misma fecha en el 2025.

Policía de Puerto RicoBreaking NewsPonceAccidentesAccidentes de Tránsito
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Noticias
