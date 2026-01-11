Muere un hombre tras chocar su vehículo contra una verja de cemento en Isabela

Las autoridades investigan un incidente donde falleció un hombre de 57 años a eso de las 12:17 p.m. del domingo luego de que, presuntamente, sufriera un percance de salud y chocara contra un objeto fijo mientras conducía por la PR-446, en el barrio Llanadas, en Isabela.

Según un informe de la Policía, Luis F. Cruz Meléndez manejaba una Toyota Highlander vino, de 2012, cuando sufrió un aparente percance de salud e impactó una verja de cemento de una residencia en la zona.

Los paramédicos fueron informados mediante una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1, pero al llegar al lugar, Cruz Meléndez ya no tenía signos vitales.