Muere un hombre tras chocar su vehículo contra una verja de cemento en Isabela
El occiso tenía 57 años y aparentemente sufrió un percance de salud
11 de enero de 2026 - 4:48 PM
Las autoridades investigan un incidente donde falleció un hombre de 57 años a eso de las 12:17 p.m. del domingo luego de que, presuntamente, sufriera un percance de salud y chocara contra un objeto fijo mientras conducía por la PR-446, en el barrio Llanadas, en Isabela.
Según un informe de la Policía, Luis F. Cruz Meléndez manejaba una Toyota Highlander vino, de 2012, cuando sufrió un aparente percance de salud e impactó una verja de cemento de una residencia en la zona.
Los paramédicos fueron informados mediante una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1, pero al llegar al lugar, Cruz Meléndez ya no tenía signos vitales.
El caso fue investigado por el agente Yamil Pérez Rodríguez, supervisado por el sargento David Pardo Maisonave y la fiscal Jeannevy Avilés Ramírez.
