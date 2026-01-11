Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Muere un hombre tras chocar su vehículo contra una verja de cemento en Isabela

El occiso tenía 57 años y aparentemente sufrió un percance de salud

11 de enero de 2026 - 4:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso fue investigado por el agente Yamil Pérez Rodríguez, supervisado por el sargento David Pardo Maisonave y la fiscal Jeannevy Avilés Ramírez. (Carlos Rivera Giusti)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Las autoridades investigan un incidente donde falleció un hombre de 57 años a eso de las 12:17 p.m. del domingo luego de que, presuntamente, sufriera un percance de salud y chocara contra un objeto fijo mientras conducía por la PR-446, en el barrio Llanadas, en Isabela.

Según un informe de la Policía, Luis F. Cruz Meléndez manejaba una Toyota Highlander vino, de 2012, cuando sufrió un aparente percance de salud e impactó una verja de cemento de una residencia en la zona.

Los paramédicos fueron informados mediante una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1, pero al llegar al lugar, Cruz Meléndez ya no tenía signos vitales.

El caso fue investigado por el agente Yamil Pérez Rodríguez, supervisado por el sargento David Pardo Maisonave y la fiscal Jeannevy Avilés Ramírez.

