Mujer alega que una encapuchada la secuestró y le robó su auto a mano armada en Yauco

Una mujer denunció haber sido secuestrada durante un “carjacking” ayer, sábado, en Yauco, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 5:28 p.m., en la PR-335, en el sector Cuevas Ciénaga, del Barrio Barinas.

Según información preliminar, la querellante alegó que, mientras conducía su auto Kia Rio gris, un vehículo le obstruyó el paso. Del mismo se bajó una mujer con el rostro cubierto y portando un arma de fuego.

“Acto seguido, abordó su auto, indicándole que siguiera el mismo, y bajo amenaza e intimidación, al llegar al sector La Cooperativa, del Barrio Boca, en Guayanilla, la despojaron de $5,500.00 en efectivo”, indica el informe policíaco.

Agregó que “los asaltantes abandonaron la víctima y a su vehículo en el lugar, marchándose hacia rumbo desconocido”.

La perjudicada fue transportada por paramédicos a una institución hospitalaria del área. Su condición fue descrita como estable.