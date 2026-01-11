Mujer alega que una encapuchada la secuestró y le robó su auto a mano armada en Yauco
De acuerdo con la querellante, el carro que se llevaron en el “carjacking” fue descrito como un Kia Rio gris
11 de enero de 2026 - 10:12 AM
11 de enero de 2026 - 10:12 AM
Una mujer denunció haber sido secuestrada durante un “carjacking” ayer, sábado, en Yauco, informó la Policía.
Los hechos fueron reportados a eso de las 5:28 p.m., en la PR-335, en el sector Cuevas Ciénaga, del Barrio Barinas.
Según información preliminar, la querellante alegó que, mientras conducía su auto Kia Rio gris, un vehículo le obstruyó el paso. Del mismo se bajó una mujer con el rostro cubierto y portando un arma de fuego.
“Acto seguido, abordó su auto, indicándole que siguiera el mismo, y bajo amenaza e intimidación, al llegar al sector La Cooperativa, del Barrio Boca, en Guayanilla, la despojaron de $5,500.00 en efectivo”, indica el informe policíaco.
Agregó que “los asaltantes abandonaron la víctima y a su vehículo en el lugar, marchándose hacia rumbo desconocido”.
La perjudicada fue transportada por paramédicos a una institución hospitalaria del área. Su condición fue descrita como estable.
La querella fue referida a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: