Lo dejaron en un hospital: investigan cómo un joven resultó herido de bala en Salinas

La Policía investiga las circunstancias en las que un joven de 18 años resultó herido de bala en Salinas.

De acuerdo con la información preliminar, el caso fue reportado a las autoridades a eso de las 11:00 a.m.

Según la información, una llamada recibida desde el Hospital Menonita de Guayama, alertó a la policía sobre un herido de bala.

“Al llegar se informó de un joven de 18 años, que fue llevado hasta el hospital por personas que no se mantuvieron en el lugar, con una herida de bala en el brazo y cadera derecha”, apuntó el informe policíaco.

Según el comunicado, el joven aseguró que la herida fue “auto infligida, sin especificar nada más al momento”.