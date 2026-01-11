Opinión
Lo dejaron en un hospital: investigan cómo un joven resultó herido de bala en Salinas

Tiene 18 años y presentaba heridas en un brazo y cadera

11 de enero de 2026 - 1:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El teniente Elexis Torres, subdirector del Cuerpo de Investigación Criminal de Ponce, dijo que el cuerpo presentaba heridas y en la escena se ocuparon casquillos.
Caso referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, quienes continuarán con la investigación.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía investiga las circunstancias en las que un joven de 18 años resultó herido de bala en Salinas.

RELACIONADAS

De acuerdo con la información preliminar, el caso fue reportado a las autoridades a eso de las 11:00 a.m.

Según la información, una llamada recibida desde el Hospital Menonita de Guayama, alertó a la policía sobre un herido de bala.

“Al llegar se informó de un joven de 18 años, que fue llevado hasta el hospital por personas que no se mantuvieron en el lugar, con una herida de bala en el brazo y cadera derecha”, apuntó el informe policíaco.

Según el comunicado, el joven aseguró que la herida fue “auto infligida, sin especificar nada más al momento”.

Caso referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, quienes continuarán con la investigación.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
