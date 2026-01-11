Mujer de 71 años es víctima de “carjacking” en Humacao
Tras el incidente, se desató una persecución que llegó hasta Naguabo y se ocuparon varias drogas en otro vehículo
11 de enero de 2026 - 11:28 AM
Una mujer de 71 años fue víctima del robo de su vehículo a mano armada en la noche de este sábado en Humacao, informó la Policía.
El carjacking fue reportado a eso de las 11:50 p.m., en la calle principal del barrio Punta Santiago, cerca de la PR‑3.
En un comunicado de prensa, la Uniformada indicó que la perjudicada notificó al cuartel que “dos individuos portando armas largas la amenazaron e intimidaron para despojarla de su vehículo Toyota RAV4, color vino del año 2022”.
Agregó que, posteriormente, oficiales del Distrito de Naguabo lograron ver “el vehículo robado, el cual era seguido por otro automóvil descrito como un Toyota Tercel color verde del año 1995, tablilla BZO‑026”.
“Al intentar intervenir con el vehículo, se inició una persecución, la cual fue detenida momentáneamente ya que los ocupantes del Toyota Tercel, transitaban en contra del tránsito por la PR‑53, representando un riesgo para la seguridad pública”, apuntó el informe policíaco.
El comunicado detalló que, luego, los agentes continuaron con la intervención, pero al llegar a la PR‑31, en Naguabo, los individuos armados se internaron en un área boscosa.
“El vehículo robado fue recuperado en la carretera PR‑192 de Naguabo, donde se ocupó un rifle”, expuso la Policía.
Mientras, durante la inspección del Toyota Tercel, el agente Elisamuel Díaz, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras, ocupó tres bolsas de cocaína, 31 bolsitas de crack, y parafernalia relacionada con sustancias controladas.
El helicóptero de la Policía de Puerto Rico fue activado para apoyar en la búsqueda de los individuos, pero, al momento, no han sido arrestados.
La investigación está a cargo del personal adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao.
