Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mujer de 71 años es víctima de “carjacking” en Humacao

Tras el incidente, se desató una persecución que llegó hasta Naguabo y se ocuparon varias drogas en otro vehículo

11 de enero de 2026 - 11:28 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Drogas ocupadas tras persecución relacionada a un carjacking en Humacao. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una mujer de 71 años fue víctima del robo de su vehículo a mano armada en la noche de este sábado en Humacao, informó la Policía.

RELACIONADAS

El carjacking fue reportado a eso de las 11:50 p.m., en la calle principal del barrio Punta Santiago, cerca de la PR‑3.

En un comunicado de prensa, la Uniformada indicó que la perjudicada notificó al cuartel que “dos individuos portando armas largas la amenazaron e intimidaron para despojarla de su vehículo Toyota RAV4, color vino del año 2022”.

Agregó que, posteriormente, oficiales del Distrito de Naguabo lograron ver “el vehículo robado, el cual era seguido por otro automóvil descrito como un Toyota Tercel color verde del año 1995, tablilla BZO‑026”.

Ángel L. Resto Mojica es buscado por cargos de asesinato y Ley de Armas. Contra este pesa una fianza de $2.6 millones. Johnsy Pagán Resto es buscado por cargos de secuestro, robo agravado y Ley de Armas. Contra este pesa una fianza de $900,000. Edgardo Muñiz Curet enfrenta cargos por maltrato de personas de edad avanzada. Contra este pesa una fianza de $80 mil.
1 / 48 | En la mira de las autoridades: estos son los más buscados de Puerto Rico. Ángel L. Resto Mojica es buscado por cargos de asesinato y Ley de Armas. Contra este pesa una fianza de $2.6 millones. - Policía de Puerto Rico

“Al intentar intervenir con el vehículo, se inició una persecución, la cual fue detenida momentáneamente ya que los ocupantes del Toyota Tercel, transitaban en contra del tránsito por la PR‑53, representando un riesgo para la seguridad pública”, apuntó el informe policíaco.

El comunicado detalló que, luego, los agentes continuaron con la intervención, pero al llegar a la PR‑31, en Naguabo, los individuos armados se internaron en un área boscosa.

“El vehículo robado fue recuperado en la carretera PR‑192 de Naguabo, donde se ocupó un rifle”, expuso la Policía.

Mientras, durante la inspección del Toyota Tercel, el agente Elisamuel Díaz, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras, ocupó tres bolsas de cocaína, 31 bolsitas de crack, y parafernalia relacionada con sustancias controladas.

El helicóptero de la Policía de Puerto Rico fue activado para apoyar en la búsqueda de los individuos, pero, al momento, no han sido arrestados.

La investigación está a cargo del personal adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao.

Tags
CarjackingCarjackingsHumacaoPolicía de Puerto RicoBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 11 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: