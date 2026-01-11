Encuentran un cuerpo baleado dentro de un auto en Carolina
Las autoridades fueron alertadas por alguien que avisó sobre detonaciones
11 de enero de 2026 - 6:32 AM
Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de ayer, sábado, en Carolina.
Los hecho fueron reportados a eso de las 10:58 p.m., frente a un parque ubicado en la calle 134 de la urbanización Country Club.
De acuerdo con la investigación preliminar, las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre detonaciones.
Al llegar a la escena, los agentes encontraron un vehículo con impactos de bala y en el interior hallaron el cuerpo de un hombre baleado, quien no fue identificado de inmediato.
El Cuerpo de Investigaciones Criminales de la región de Carolina se hará cargo de la pesquisa.
Hasta este sábado, la Policía había reportado 11 asesinatos este año, cinco menos que los 16 registrados a la misma fecha en el 2025.
