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Asoma alza en fondos asignados al PAN: Cámara de Representantes federal votará hoy

El aumento, de aprobarse, no implicaría que habría más beneficiarios en Puerto Rico

4 de junio de 2026 - 12:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Actualmente, poco más de 1.3 millones de personas se benefician del Programa de Asistencia Nutricional. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

De aprobarse este jueves, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, un proyecto de ley que asigna fondos al Departamento de Agricultura federal (USDA, en inglés), Puerto Rico recibiría, para el próximo año fiscal federal –que comienza en octubre–, $77.8 millones adicionales para el Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

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“Eso se va a bajar a aprobación en la Cámara de Representantes el día de hoy. Todavía falta que el Senado haga lo propio y que se convierta en ley. Una vez eso se convierta en ley, que esperamos que sea antes del 30 de septiembre... recuerde que el año fiscal federal es del 1 de octubre al 30 de septiembre; entonces, están aprobando esas medidas antes del 30 de septiembre y eso entraría, si se convierte en ley, para el año fiscal 2027, que empieza el 1 de octubre. Entonces, ahí, el Departamento de la Familia estaría recibiendo ese dinero”, dijo la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, Gabriella Boffelli, en la conferencia de prensa “En Récord”, en La Fortaleza.

A preguntas de los periodistas, dijo que el alza en fondos no implicaría que habría más beneficiarios del PAN en la isla. Agregó que le corresponde al Departamento de la Familia seguir cualificando a personas elegibles bajo los criterios existentes.

“No hay ningún tipo de cambio en los criterios federales ni en los requisitos”, afirmó Boffelli, quien participó de la conferencia de forma virtual por encontrarse en Washington.

Actualmente, Puerto Rico recibe una asignación en bloque de $2,978,891,000 anuales para el PAN. Si se aprueba el incremento, la partida subiría a $3,056,754,000.

Poco más de 1.3 millones de personas se benefician del PAN, resaltó Boffelli.

Indicó, además, que el proyecto de asignación de fondos para el USDA también incluye partidas –cuya cuantía no precisó– para Comedores Escolares y el Programa Summer EBT, que asigna un incentivo económico durante el verano para la compra de alimentos durante el receso escolar de verano a beneficiarios del PAN.

Más temprano esta semana, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, indicó que la medida incluye cerca de $2 millones adicionales en asignaciones directas para Puerto Rico: $803,000 para el proyecto de recuperación y expansión del vertedero de Hormigueros; $875,000 para el Centro Agrícola de Adjuntas; y $339,000 para la estación de manejo de emergencias y Policía Municipal de Quebradillas.

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PRFAAPANfondos federalesSenado de Estados UnidosCámara de Representantes de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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