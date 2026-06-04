Asoma alza en fondos asignados al PAN: Cámara de Representantes federal votará hoy

De aprobarse este jueves, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, un proyecto de ley que asigna fondos al Departamento de Agricultura federal (USDA, en inglés), Puerto Rico recibiría, para el próximo año fiscal federal –que comienza en octubre–, $77.8 millones adicionales para el Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

“Eso se va a bajar a aprobación en la Cámara de Representantes el día de hoy. Todavía falta que el Senado haga lo propio y que se convierta en ley. Una vez eso se convierta en ley, que esperamos que sea antes del 30 de septiembre... recuerde que el año fiscal federal es del 1 de octubre al 30 de septiembre; entonces, están aprobando esas medidas antes del 30 de septiembre y eso entraría, si se convierte en ley, para el año fiscal 2027, que empieza el 1 de octubre. Entonces, ahí, el Departamento de la Familia estaría recibiendo ese dinero”, dijo la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, Gabriella Boffelli, en la conferencia de prensa “En Récord”, en La Fortaleza.

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A preguntas de los periodistas, dijo que el alza en fondos no implicaría que habría más beneficiarios del PAN en la isla. Agregó que le corresponde al Departamento de la Familia seguir cualificando a personas elegibles bajo los criterios existentes.

“No hay ningún tipo de cambio en los criterios federales ni en los requisitos”, afirmó Boffelli, quien participó de la conferencia de forma virtual por encontrarse en Washington.

Actualmente, Puerto Rico recibe una asignación en bloque de $2,978,891,000 anuales para el PAN. Si se aprueba el incremento, la partida subiría a $3,056,754,000.

Poco más de 1.3 millones de personas se benefician del PAN, resaltó Boffelli.

Indicó, además, que el proyecto de asignación de fondos para el USDA también incluye partidas –cuya cuantía no precisó– para Comedores Escolares y el Programa Summer EBT, que asigna un incentivo económico durante el verano para la compra de alimentos durante el receso escolar de verano a beneficiarios del PAN.