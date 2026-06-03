¿Se afectará el beneficio del PAN?: Familia explica trámite de recertificación de algunos beneficiarios

El Departamento de la Familia informó este miércoles que actualmente se encuentra en el proceso de recertificación de algunos participantes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

En comunicado de prensa, la secretaria de Familia, Suzanne Roig Fuertes, aseguró que la ayuda le seguirá llegando con normalidad a los beneficiarios que continúen cumpliendo con los requisitos de elegibilidad.

La funcionaria indicó que la recertificación es un proceso requerido por el gobierno federal, pero que había sido postergado por dispensas extraordinarias emitidas tras los huracanes Irma y María, así como los terremotos y la pandemia del COVID-19.

“Es importante que la ciudadanía conozca que este no es un proceso nuevo, ni una medida extraordinaria”, sostuvo Roig Fuertes, en declaraciones escritas.

“Se trata de un requisito federal que siempre ha formado parte de la administración del programa y que ahora se está retomando de manera escalonada, tras la culminación de las dispensas concedidas durante las emergencias que enfrentó Puerto Rico”, agregó.

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Explicó que, antes de cualquier determinación con relación a los beneficios que recibe cada persona, la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) emite diversas comunicaciones y notificaciones para orientar a los participantes sobre la necesidad de completar su revisión de elegibilidad.

“Los beneficios no se cancelan automáticamente, ni de forma arbitraria. Los participantes reciben avisos, orientaciones y oportunidades para completar su recertificación. Si una persona continúa cumpliendo con los requisitos del programa, seguirá recibiendo la ayuda nutricional que necesita”, detalló.

Señaló que ADSEF comenzó la revisión con los casos de participantes de 60 años o más, y de aquellas personas que llevaban 36 meses o más sin completar una evaluación de elegibilidad, independientemente de su edad.

Asimismo, la agencia recordó que la responsabilidad de completar la recertificación corresponde al participante, al igual que ocurre con otros trámites gubernamentales, como la renovación de una licencia de conducir o la actualización de información para servicios de salud.

Para facilitar el proceso, los participantes cuentan con diferentes alternativas.

Apuntó que la recertificación puede realizarse de forma virtual a través de ADSEF Digital, mediante citas virtuales, sometiendo documentos electrónicamente o recibiendo asistencia directa del personal de la agencia.

Además, se estarán reforzando los esfuerzos de orientación en los Mercados Familiares, mediante la Unidad Móvil de ADSEF y a través llamadas al servicio 3-1-1.

Roig Fuertes exhortó a todos los participantes a mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales, verificar cuándo les corresponde completar su revisión y buscar orientación tan pronto reciban una notificación.