JD Vance y su esposa Usha anuncian el nacimiento de su cuarto hijo

WASHINGTON — El vicepresidente JD Vance y su esposa, la segunda dama Usha Vance, anunciaron el domingo el nacimiento de su cuarto hijo, el primer hijo nacido de un vicepresidente en el cargo en más de 150 años.

Alec Neel Vance, que nació el domingo, se une a sus hermanos mayores: Ewan, de 9 años; Vivek, de 6; y Mirabel, de 4.

Vance anunció el nacimiento en las redes sociales mediante un comunicado firmado por él y su esposa.

“Nos alegra anunciar que nuestro hijo, Alec Neel Vance, ha nacido esta mañana. Usha y el bebé se encuentran bien y gozan de buena salud, y nuestros hijos están encantados de conocer a su hermanito”, reza el comunicado.

Dieron las gracias a los médicos y al personal del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, así como al equipo médico de la Casa Blanca.

PUBLICIDAD

El crecimiento de la familia del vicepresidente republicano concuerda con su apasionada defensa de que los estadounidenses tengan más hijos. También ha insinuado que el asesinato en 2025 del activista conservador Charlie Kirk, que era amigo suyo, influyó en la decisión de tener otro hijo.

Vance, un exmarine estadounidense, expresó en repetidas ocasiones su preocupación por el descenso de la natalidad en Estados Unidos al iniciar su carrera política en 2021 con su candidatura a un escaño en el Senado de Estados Unidos por el estado de Ohio. Como vicepresidente, declaró en Washington, durante la manifestación antiaborto Marcha por la Vida de 2025: “Quiero que haya más bebés en los Estados Unidos de América”.

El vicepresidente, de 41 años, ha estado acompañado en sus viajes al extranjero por Usha Vance, de 40 años, y sus hijos, que a menudo suben al Air Force Two en pijama para los vuelos nocturnos.

Usha Vance, hija de inmigrantes de la India, ya había despertado cierto interés público por su esposo. Su embarazo, anunciado en enero, amplificó aún más esa atención mediática, ya que no es habitual que quienes ocupan los más altos cargos públicos de Estados Unidos amplíen su familia mientras están en el cargo.

La última vez que un vicepresidente en el cargo se convirtió en padre fue en el siglo XIX.

Schuyler Colfax y su segunda esposa, Ellen Wade, tuvieron un hijo, Schuyler Colfax III, en 1870, cuando Colfax ocupaba el cargo de vicepresidente, según la Asociación Histórica de la Casa Blanca. Décadas antes, John C. Calhoun y su esposa, Floride Bonneau, tuvieron un hijo, William, en 1829, cuando Calhoun era vicepresidente, según la asociación.

PUBLICIDAD

La última incorporación a la familia de Vance formó parte de un reciente mini-baby boom entre los principales miembros de la administración del presidente Donald Trump. La esposa del subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, Katie Miller, dio a luz recientemente al cuarto hijo de la pareja, y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, tuvo su segundo hijo con su marido, Nicholas Riccio, en mayo.

Usha Vance ha sido objeto de críticas recientemente después de que el crítico de moda de The New York Times señalara el vestido premamá de color coral que le marcaba la barriga y que lució en un episodio dedicado al Día del Padre de Storytime with the Second Lady, un podcast en vídeo que ella misma lanzó durante el embarazo.

El periódico The Times señaló que la atención que Vance, Miller y Leavitt habían prestado a sus embarazos ofrecía “una imagen idealizada de la feminidad que da forma, en sentido literal, al movimiento pronatalista”, el cual anima a las parejas a tener tantos hijos como sea posible para contrarrestar el descenso de la natalidad.

La segunda dama respondió en las redes sociales escribiendo: “Ahora que sabemos la importancia política de mi vestido premamá de color coral de $8.75 de Old Navy, ¡estoy deseando saber qué dirá el New York Times sobre mis pantalones con cintura elástica y mis medias de compresión! Mientras tanto, disfruten de mi estilo de embarazada (o de la falta del mismo) y de un buen cuento con nuestros hijos en Storytime with the Second Lady". Más tarde compartió el ticket de compra del vestido, y su marido elogió su austeridad.

PUBLICIDAD

“Se compró un vestido de $50 por $8.75. ¡Estados Unidos, les presento a su próxima directora del presupuesto federal!“, escribió la vicepresidenta en las redes sociales.

JD Vance ha afirmado que fue la viuda de Kirk, Erika Kirk, quien les comentó que le hubiera gustado haber tenido más de dos hijos con su marido antes de que este fuera asesinado el pasado mes de septiembre en Utah, lo que les llevó a él y a la segunda dama a decidir ampliar su familia. Usha Vance, una antigua abogada que en su día trabajó como secretaria del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, se mostró de acuerdo… en parte.

“Lo que (Erika) contó sobre su propia familia fue muy impactante y, sin duda, nos conmovió mucho a los dos. Creo que yo ya había empezado a abrir mi mente a esa posibilidad”, declaró Usha Vance durante una entrevista conjunta con su marido para el programa CBS Sunday Morning, que se emitió en junio. “No diría que eso fuera, para mí en modo alguno, el factor decisivo. Pero surgió en medio de una conversación que ya estábamos manteniendo”.

___