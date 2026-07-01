JD Vance y Marco Rubio marcan posturas distintas sobre la agenda de seguridad nacional de Trump

El vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio parecen estar marcando enfoques distintos para ejecutar la agenda de seguridad nacional del presidente Donald Trump, mientras los posibles rivales presidenciales de 2028 compiten por posicionarse en un Partido Republicano dividido.

Con trasfondos y experiencia en política pública muy diferentes, han avanzado por caminos separados para marcar territorio: Rubio, hijo de inmigrantes cubanos con una larga trayectoria en el Senado y un gran interés en América Latina, y Vance, hijo del Medio Oeste y veterano del Cuerpo de Marines que sirvió en el Senado apenas dos años antes de ser escogido como compañero de fórmula de Trump en 2024, con un mensaje de oposición a las guerras extranjeras.

Aunque se muestran deferentes entre sí —y pese a que la Casa Blanca y el Departamento de Estado niegan cualquier sugerencia de una ruptura— Vance y Rubio parecen divergir más en torno al Medio Oriente.

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Al hablar de Irán, Vance ha criticado varias veces a Israel y sus acciones en Líbano, al decir que Trump se ha frustrado por las acciones israelíes contra el grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán, que han provocado la ira de Irán y dificultado las negociaciones con Teherán.

Rubio, mientras tanto, se ha mantenido apoyando a Israel o ha guardado silencio, particularmente sobre la situación en Líbano, un asunto en el que ha tomado la delantera y que resultó en un acuerdo marco preliminar la semana pasada.

Vance lidera las negociaciones con Irán y Rubio las de Líbano

“Hablar de diferencias no es especulación ociosa”, dijo Dan Fried, exsubsecretario de Estado y embajador en Polonia que ahora trabaja con el Atlantic Council, un centro de estudios en Washington. “Definitivamente hay algo de eso”.

La Casa Blanca respondió a cualquier sugerencia de una ruptura.

“¿Por qué los medios tradicionales están obsesionados con crear una división entre el vicepresidente Vance y el secretario Rubio que no existe? Hay un solo campo: el campo del presidente Trump, y toda la administración respalda plenamente los esfuerzos del presidente para garantizar que Irán nunca pueda poseer un arma nuclear”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, añadió que “Rubio y toda la administración están 100% alineados detrás del presidente Trump”.

Sin embargo, según funcionarios de la administración Trump familiarizados con el asunto, Rubio estaba tan escéptico sobre lograr un acuerdo aceptable con Irán que declinó encabezar la delegación estadounidense en las primeras negociaciones de alto el fuego en abril en Islamabad, Pakistán.

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Vance, sin embargo, al ver una oportunidad para fortalecer sus credenciales en política exterior, aprovechó la ocasión y le pidió dos veces a Trump tomar la delantera antes de que Trump aceptara, según los funcionarios, quienes hablaron bajo condición de anonimato para discutir deliberaciones internas de la administración.

Vance encabezó la delegación estadounidense en la reunión inconclusa en Pakistán, y luego nuevamente este mes en conversaciones en Suiza, que siguieron a la firma de un memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán. La tregua acordada en ese documento es muy frágil, puesta a prueba por repetidos intercambios de fuego entre las partes en días recientes.

“Es bastante inusual que al vicepresidente se le dé el papel principal en una negociación, pero es muy posible que Rubio esté feliz de dejárselo. Es un regalo envenenado. Es un trabajo perdedor”, dijo Ian Kelly, un diplomático de carrera retirado y embajador durante la primera administración Trump.

Añadió que ambos hombres parecen “tener las mismas ambiciones de reemplazar” a Trump, pero que los comentarios medio en broma del presidente este mes, de que culparía a Vance si las conversaciones con Irán no tienen éxito, parecieron sugerir que lo estaban “preparando para fracasar”.

Vance y Rubio niegan cualquier división entre ellos

Vance ha resaltado las posibilidades de éxito de un acuerdo amplio con Irán, aunque con salvedades, mientras Rubio, aunque públicamente lo apoya, ha adoptado repetidamente una postura más agnóstica, al tiempo que niega cualquier división.

“Todos estamos enfocados en los trabajos que tenemos frente a nosotros. Creo que al presidente le encanta agitar un poco las cosas y le encanta el entretenimiento de eso”, dijo Vance.

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“Quiero mucho a Marco”, dijo. “Creo que es un gran secretario de Estado. Se ha convertido en un amigo muy, muy querido. Creo que ambos estamos muy enfocados en cumplir ahora mismo con los asuntos del pueblo estadounidense”.

Rubio también ha rechazado que haya algún cisma.

“Cuando se trata de política exterior y seguridad nacional, no tenemos drama. No tenemos juegos”, dijo Rubio a periodistas la semana pasada durante un viaje a Baréin, la última parada de una gira de tres países por las naciones árabes del Golfo que se han visto más directamente afectadas por la guerra con Irán.

“Tenemos un grupo de personas que trabaja muy bien junto y de cerca para ejecutar las directrices del presidente, que es la razón por la que creo que hemos tenido buenos resultados y buenos logros, y seguiremos teniendo buenos resultados y buenos logros”, dijo Rubio. “Todos tienen un papel importante que desempeñar, y todos están desempeñando ese papel y haciéndolo en un proceso colaborativo”.

Eso no ha impedido que Trump avive las llamas de una posible rivalidad, al preguntar repetidamente a multitudes de simpatizantes a quién preferirían como su sucesor y sugerir en un momento que podrían ser una fórmula invencible.

Sin embargo, hay pocas dudas de que los hombres no comparten la misma visión del mundo.

“Rubio habla dentro del marco de la construcción de Ronald Reagan sobre el mundo libre y su importancia”, dijo Fried. “A Vance no le interesa la construcción del mundo libre. Habla en el lenguaje de no querer luchar por lo que él cree que son abstracciones”.

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Fried dijo que es imposible predecir cómo eso se traduciría en política pública, pero advirtió que “nos dirigimos hacia un mal lugar en Irán, que es abandonar cualquier apoyo a la sociedad civil iraní y no ser demasiado buenos conteniendo a Irán”.

“En cambio, parece que estamos permitiendo que nos arrinconen en una situación de ‘esfera de influencia’, donde Irán está más débil pero termina mejor que antes. No puedo imaginar a Rubio aceptando eso”, dijo Fried.

Asesores de Rubio señalan que él ha dicho varias veces que deferiría ante el vicepresidente si Vance decide aspirar a la nominación presidencial republicana de 2028.

Al mismo tiempo, Rubio ha usado su doble posición como principal diplomático de Trump y asesor de seguridad nacional para rehacer el Consejo de Seguridad Nacional, instalando a varios aliados cercanos en puestos importantes de la Casa Blanca en semanas recientes.