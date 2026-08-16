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Jenniffer González decreta tres días de duelo por muertes de figuras de la política y el deporte

Entre los fenecidos, está el alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, y el exboxeador Prichard Colón

16 de agosto de 2026 - 7:11 PM

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La gobernadora Jenniffer González decretó días de duelo consecutivos por las muertes del exboxeador Prichard Cólon, del alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo; el exalcalde de Luqillo José “Nelo” González y el exrepresentante Herbert Torres. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

La gobernadora Jenniffer González decretó este domingo que, desde el lunes hasta el miércoles, las banderas de Puerto Rico y Estados Unidos ondearán a media asta por los fallecimientos del exboxeador Prichard Cólon, del alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo; el exalcalde de Luqillo José “Nelo” González y el exrepresentante Herbert Torres.

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Puerto Rico despide, en estos días, a personas que, desde sus respectivos espacios, dejaron una huella en nuestra gente. A sus familiares, seres queridos y a todos aquellos que hoy sienten profundamente sus partidas, les extiendo mis condolencias y mi solidaridad. Elevamos una oración por su eterno descanso y para que sus familias encuentren fortaleza y consuelo en estos momentos de dolor”, manifestó la mandataria a través de un comunicado de prensa.

La gobernadora precisó que, para este lunes, decretó un día de duelo por la muerte del exalcalde de Luquillo. Ese día, será el sepelio público de González.

El martes, agregó la mandataria, será el día de duelo para honrar la memoria de Alicea y de Torres, quienes también tendrán sus respectivos sepelios ese día.

En tanto, el miércoles, González decretó un día de duelo por el fallecimiento de Cólon, cuyo sepelio se efectuará ese día en el estado de Florida.

Tags
Jenniffer GonzálezLa FortalezaPrichard Colón
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Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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