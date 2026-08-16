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Rinden homenaje póstumo a Prichard Colón con 10 campanazos en Caguas

El acto se celebró antes del combate semiestelar de la cartelera iTF… Es La Pelea, en la que Jordy Cardona venció por nocaut a Karlo Rodríguez

16 de agosto de 2026 - 1:10 PM

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Durante la cartelera iTF… Es La Pelea, presentado por Miguel Cotto Promotions y H2 Entertainment en asociación con Top Rank, se le rindió un homenaje al fallecido exboxeador Prichard Colón. (Suministrada / Miguel Cotto Promotions)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El fenecido boxeador puertorriqueño Prichard Colón fue homenajeado el sábado con los tradicionales 10 campanazos durante la cartelera iTF… Es La Pelea, presentada por Miguel Cotto Promotions y H2 Entertainment, en asociación con Top Rank.

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El acto póstumo se celebró antes del combate semiestelar entre Karlo Rodríguez y Jordy Cardona.

La presentadora Dimary Castro estuvo a cargo de anunciar el homenaje.

“Damas y caballeros, la familia del boxeo se une hoy para expresar su más profundo pesar por la partida de Prichard Colón, un guerrero que dejó una huella imborrable dentro y fuera del cuadrilátero. Su valentía, fortaleza y espíritu de lucha permanecerán por siempre en nuestros corazones y en la historia del boxeo puertorriqueño”, expresó Castro.

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y a toda la comunidad del boxeo. Descansa en paz, campeón. Tu legado vivirá por siempre”, añadió.

Colón falleció el jueves, a los 33 años, luego de permanecer casi 11 años con graves daños neurológicos como consecuencia de los golpes ilegales que recibió durante su combate contra el estadounidense Terrel Williams, celebrado el 17 de octubre de 2015 en el EagleBank Arena, en Fairrax, Virginia.

El velatorio y el sepelio se efectuarán este martes y miércoles en Winter Park, Florida, informó la familia.

Prichard Colón Meléndez nació el 19 de septiembre de 1992 en Maitland, Florida.Entre sus principales logros figuran el título de campeón mundial honorario del CMB y la medalla de oro en el Campeonato Panamericano Juvenil de 2010, en la categoría de 64 kilogramos. En medio del proceso, utilizó distintos dispositivos de comunicación que le permitían interactuar con quienes lo rodeaban.
1 / 21 | La vida de Prichard Colón en imágenes: de promesa del boxeo a símbolo de lucha. Prichard Colón Meléndez nació el 19 de septiembre de 1992 en Maitland, Florida. - Ricky Arduengo

El velatorio comenzará el martes a las 4:30 de la tarde y se extenderá hasta las 8:00 p.m., en la Casa Funeraria Newcomer, en el 3806 de la carretera Howell Branch en Winter Park.

Al día siguiente se realizará un servicio a las 11:00 de la mañana en el mismo lugar, antes de salir al camposanto para el sepelio programado a la 1:00 de la tarde.

El cuerpo de Prichard será sepultado en el Parque Memorial Glen Haven, en el 2300 de Temple Drive.

Tras el homenaje, Cardona protagonizó una remontada para imponerse por nocaut en el séptimo asalto. El púgil se encontraba abajo en las tarjetas de los jueces después de seis episodios, pero logró definir la pelea antes de llegar a la distancia.

Con la victoria, Cardona conquistó el título regional Global de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en las 118 libras, así como el campeonato nacional de la misma división.

Tags
BoxeoPrichard ColónMiguel Cotto Promotions
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