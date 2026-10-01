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Trump anuncia una inversión surcoreana de $54,000 millones para exportar gas de Alaska

El líder estadounidense utilizó la presentación de la inversión para promocionar la imagen del senador republicano Dan Sullivan

1 de octubre de 2026 - 9:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Samuel Corum / POOL)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles una inversión de unos 54,000 millones de dólares de Corea del Sur en un proyecto para exportar gas natural licuado (GNL) desde Alaska, como parte de un paquete más amplio de inversiones surcoreanas en el país.

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El proyecto, anunciado por Trump junto a algunos de los integrantes de su gabinete, contempla la construcción de un gasoducto de unos 1,300 kilómetros que conectará los yacimientos de la vertiente norte de Alaska con una terminal de licuefacción en el sur del estado, desde donde el gas será exportado principalmente a mercados asiáticos.

De acuerdo con el secretario del Interior, Doug Borgum, la infraestructura está diseñada para transportar unos 3.900 millones de pies cúbicos de gas al día y producir hasta 20 millones de toneladas de GNL al año.

La cena de Estado convocada por Trump en honor al presidente de China, Xi Jingping, estuvo cargada de famosos, gigantes de la tecnología y multimillonarios destacados en Estados Unidos. Xi y su esposa Peng Liyuan llegaron a Casa Blanca a bordo de una limusina presidencial china Hongqi N701.La visita de Estado de tres días de Xi es la primera que realiza a Washington en 11 años.
1 / 14 | La exclusiva cena de Trump y Xi Jinping que reunió a multimillonarios influyentes. La cena de Estado convocada por Trump en honor al presidente de China, Xi Jingping, estuvo cargada de famosos, gigantes de la tecnología y multimillonarios destacados en Estados Unidos. - Yuri Gripas - Pool via CNP / POOL

Por su parte, el secretario de Comercio, Howard Lutnick dijo: “todo el sudeste asiático va a recibir ahora su gas y dependerá de Estados Unidos para su gas y sus recursos naturales”.

La inversión forma parte del compromiso de $350,000 millones en inversiones estadounidenses acordado por Washington y Seúl en el marco del acuerdo comercial alcanzado en 2025, que permitió reducir los aranceles estadounidenses a productos surcoreanos.

El paquete incluye además inversiones en ocho reactores nucleares y una planta de generación eléctrica de gas en Texas.

Trump utilizó la presentación de la inversión para promocionar la imagen del senador republicano Dan Sullivan, quien competirá en Alaska por la reelección en las legislativas del 3 de noviembre en una disputada contienda contra la demócrata Mary Peltola.

El proyecto de Alaska, que lleva años pendiente de financiación, ha afrontado dudas sobre sus costes y viabilidad comercial y todavía necesita cerrar compromisos de compra de gas para garantizar su financiación.

Trump ha defendido la iniciativa como una forma de aumentar las exportaciones energéticas estadounidenses y reforzar los vínculos con aliados asiáticos como Corea del Sur y Japón.

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Donald TrumpCorea del SurGas naturalGas licuadoBreaking NewsAlaska
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