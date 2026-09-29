Adiós al centavo: el Congreso aprueba su fin tras 234 años y pasa la ley a Trump

La Casa de la Moneda de Estados Unidos dejó de fabricar centavos en 2025, pero una legislación aprobada por el Senado y que ahora pasa al escritorio del presidente Donald Trump pondrá fin formalmente a su producción después de 234 años.

El proyecto de ley, aprobado mediante voto a viva voz el lunes en la noche, ordena al gobierno no fabricar centavos, lo que da respaldo legal a la decisión de la administración Trump de detener su producción el año pasado. El centavo fue una de las primeras monedas fabricadas después de que se estableciera la Casa de la Moneda en 1792, pero producirlo se ha vuelto cada vez más costoso y es utilizado por menos consumidores a medida que las transacciones digitales se han vuelto más comunes.

Se espera que Trump firme el proyecto de ley. El año pasado, escribió en una publicación en redes sociales que Estados Unidos ha producido la moneda de 1 centavo durante “demasiado tiempo”.

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El fin del centavo ahorrará millones de dólares

La Casa de la Moneda indica que producir un centavo ahora cuesta casi 4 centavos y que dejar de fabricarlos generaría ahorros inmediatos de $56 millones al año.

El proyecto de ley bipartidista, denominado Common Cents Act, fue presentado por los representantes Lisa McClain, republicana de Michigan, y Robert Garcia, demócrata de California.

“Cuando se trata de eliminar el desperdicio y asegurarnos de que el dinero de los contribuyentes se gaste de manera responsable, tiene sentido común dejar de fabricar una moneda que cuesta casi cuatro veces más de lo que vale producirla”, dijo Garcia.

Los consumidores aún podrán usar sus centavos

Los centavos todavía están en circulación y el fin formal de su producción no significa que los consumidores o las tiendas no puedan utilizarlos. La Casa de la Moneda indicó que produjo 3,200 millones de centavos en 2024.

El proyecto de ley establece nuevos procedimientos para los comercios a medida que los centavos vayan desapareciendo y les permite redondear las transacciones hacia arriba o hacia abajo al múltiplo de 5 centavos más cercano.

Los comerciantes habían impulsado el proyecto de ley para eliminar el riesgo de demandas a medida que la circulación de centavos ha disminuido.

“Los negocios en todo el país han enfrentado efectos en cadena debido a la falta de centavos en circulación y operan bajo una incertidumbre constante sobre cómo manejar las transacciones en efectivo cuando no hay cambio exacto disponible”, escribió una coalición de grupos de comerciantes a los líderes de la Cámara de Representantes en una carta enviada a principios de este año.

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El proyecto de ley también permitiría al gobierno utilizar una capa interior de zinc al producir la moneda de 5 centavos, lo que podría aumentar su circulación a medida que los centavos desaparezcan. Actualmente, la moneda de 5 centavos está hecha de níquel y cobre, materiales que son más costosos que el zinc.

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