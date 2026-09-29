Destituyen al subadministrador de Vivienda Pública

El subsecretario de la Administración de Vivienda Pública (AVP), Alberto Fradera, fue destituido del cargo hace una semana y su salida será oficial este miércoles, indicaron dos fuentes por separado a El Nuevo Día.

“Lo sacaron y quien le notificó fue la secretaria de la Gobernación (Norma Burgos), quien era su amiga”, dijo una de las fuentes.

A petición de este medio, la AVP confirmó, en declaraciones escritas, la salida de Fradera.

“El pasado 22 de septiembre, el Sr. Alberto Fradera presentó su renuncia al cargo de subadministrador de Vivienda Pública. La misma es efectiva el 30 de septiembre de 2026. A estos efectos, la Junta de Gobierno de la AVP designó a la licenciada Lumar Ayala como subadministradora, quien entrará el 1 de octubre de 2026″, lee el escrito.

Pero las fuentes indicaron que Fradera no acude a la AVP desde la semana pasada.

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Los dos informantes indicaron que la salida de Fradera se produjo porque la administración de Jenniffer González lo vinculó con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Además, describieron como “tóxico” el ambiente que se vive en la sombrilla del Departamento de la Vivienda.

“Ahí, al igual que en otras agencias, nunca se sanaron las heridas de la primaria y han habido roces entre todos”, comentó una de las fuentes.

Precisaron que los roces se han producido entre Fradera, el secretario de la Vivienda, Luis Augusto Martínez Román; el administrador de la AVP, Juan Rosario, y el jefe de personal de la corporación pública, José “Joe” Torres Echevarría.

Bajo la administración de Pedro Pierluisi, Fradera fue administrador de la Administración del Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef). Previamente, había trabajado con Burgos.