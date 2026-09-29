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Naufragio cerca de Isla de Mona: recuperan tres cuerpos y rescatan a 49 personas

La Guardia Costera continúa la búsqueda de 10 personas que siguen desaparecidas

29 de septiembre de 2026 - 3:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El escampavías Joseph Doyle trasladaría a los sobrevivientes a la costa. (Coast Guard)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La Guardia Costera de Estados Unidos informó este martes que ha rescatado a 49 personas y recuperado los cuerpos de otras tres tras el naufragio de una embarcación improvisada cerca de la Isla de Mona.

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De acuerdo con el brazo marítimo de las fuerzas estadounidenses, la búsqueda continúa para localizar a 10 personas desaparecidas luego de que los sobrevivientes confirmaran que 62 personas viajaban a bordo de la embarcación.

Según la Guardia Costera, el escampavías Joseph Doyle trasladaría a los sobrevivientes a la costa, donde serían llevados ante personal de la Oficina Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) y del Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).

El lunes, la Guardia Costera había informado del rescate de unas 40 personas y la recuperación de dos cuerpos. Inicialmente, se estimaba que unas 60 personas viajaban en la embarcación.

Según la información divulgada entonces, durante la noche del domingo se desató una pelea a bordo en la que varias personas resultaron gravemente heridas con lo que apuntaba ser un machete.

El incidente provocó que varios pasajeros saltaran al agua e intentaran nadar hasta la Isla de Mona. Ninguno llevaba chaleco salvavidas, de acuerdo con la agencia.

La tripulación del Motor Vessel Tripiti alertó a los vigilantes del Sector San Juan aproximadamente al mediodía del lunes, luego de rescatar a cuatro personas que se encontraban en el agua.

No se precisó el estatus migratorio de las personas que iban a bordo.

La Guardia Costera solicitó al público evitar el área mientras los equipos de rescate trabajan. Quienes tengan información que pueda contribuir a la búsqueda pueden comunicarse con el Centro de Comando del Sector San Juan al 787-289-2041.

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Breaking NewsGuardia CosteraIsla de MonaICE-HSINegociado de Aduanas y Protección Fronteriza
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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