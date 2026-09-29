Naufragio cerca de Isla de Mona: recuperan tres cuerpos y rescatan a 49 personas

La Guardia Costera de Estados Unidos informó este martes que ha rescatado a 49 personas y recuperado los cuerpos de otras tres tras el naufragio de una embarcación improvisada cerca de la Isla de Mona.

De acuerdo con el brazo marítimo de las fuerzas estadounidenses, la búsqueda continúa para localizar a 10 personas desaparecidas luego de que los sobrevivientes confirmaran que 62 personas viajaban a bordo de la embarcación.

Según la Guardia Costera, el escampavías Joseph Doyle trasladaría a los sobrevivientes a la costa, donde serían llevados ante personal de la Oficina Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) y del Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).

El lunes, la Guardia Costera había informado del rescate de unas 40 personas y la recuperación de dos cuerpos. Inicialmente, se estimaba que unas 60 personas viajaban en la embarcación.

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Según la información divulgada entonces, durante la noche del domingo se desató una pelea a bordo en la que varias personas resultaron gravemente heridas con lo que apuntaba ser un machete.

El incidente provocó que varios pasajeros saltaran al agua e intentaran nadar hasta la Isla de Mona. Ninguno llevaba chaleco salvavidas, de acuerdo con la agencia.

La tripulación del Motor Vessel Tripiti alertó a los vigilantes del Sector San Juan aproximadamente al mediodía del lunes, luego de rescatar a cuatro personas que se encontraban en el agua.

No se precisó el estatus migratorio de las personas que iban a bordo.