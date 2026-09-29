Artefacto encontrado en tienda de Bayamón tiene “componentes de una granada activa"

Un análisis de la Policía encontró que un artefacto encontrado en una tienda hoy, martes, en Bayamón es compatible con un explosivo activo.

El teniente Ismael Cartagena, de la División de Explosivos de la Policía, informó que llevaron a cabo radiografías al objeto.

“Dentro de la interpretación de la radiografía vimos varios componentes de una granada activa”, sostuvo Cartagena en entrevista con El Nuevo Día.

“Lo vamos a trabajar con todas las medidas de seguridad y lo vamos a trasladar en un transporte seguro a Isla de Cabra para hacer la demolición controlada.

De acuerdo con la Comandancia de la Policía para la región de Bayamón, un empleado de una tienda de artículos de segunda mano en la PR-174 alertó a las autoridades a eso de las 12:30 de la tarde de hoy.

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Según la información preliminar, estaban revisando mercancía que habían recibido en el negocio cuando se percataron de que había un objeto que tenía aspecto parecido al de una granada.

Cartagena explicó que después de llevar a cabo el protocolo de traslado completarán la investigación para tratar de establecer el origen del artefacto.