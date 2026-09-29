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Artefacto encontrado en tienda de Bayamón tiene “componentes de una granada activa"

Tras un análisis de la Policía, se activó el protocolo para el traslado y disposición bajo medidas de seguridad

29 de septiembre de 2026 - 12:57 PM

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Transporte que usa la Policía para trasladar objetos con cargas explosivas para su demolición en Isla de Cabras. (Alex Figueroa Cancel)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un análisis de la Policía encontró que un artefacto encontrado en una tienda hoy, martes, en Bayamón es compatible con un explosivo activo.

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El teniente Ismael Cartagena, de la División de Explosivos de la Policía, informó que llevaron a cabo radiografías al objeto.

“Dentro de la interpretación de la radiografía vimos varios componentes de una granada activa”, sostuvo Cartagena en entrevista con El Nuevo Día.

“Lo vamos a trabajar con todas las medidas de seguridad y lo vamos a trasladar en un transporte seguro a Isla de Cabra para hacer la demolición controlada.

De acuerdo con la Comandancia de la Policía para la región de Bayamón, un empleado de una tienda de artículos de segunda mano en la PR-174 alertó a las autoridades a eso de las 12:30 de la tarde de hoy.

Según la información preliminar, estaban revisando mercancía que habían recibido en el negocio cuando se percataron de que había un objeto que tenía aspecto parecido al de una granada.

Cartagena explicó que después de llevar a cabo el protocolo de traslado completarán la investigación para tratar de establecer el origen del artefacto.

Mantente conectado a elnuevodia.com para la ampliación de esta noticia.

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Policía de Puerto RicoBreaking News
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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