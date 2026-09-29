Prendas y dinero en efectivo: reportan $57,300 en pérdidas tras robo domiciliario en San Juan

Múltiples prendas y miles de dólares en efectivo fueron reportados como pérdidas tras un robo domiciliario que investiga la Policía desde la tarde de ayer, lunes, en San Juan.

Los hechos fueron reportados a eso de las 2:20 p.m., en la urbanización Santa María, en Puerto Nuevo.

Según la información preliminar, el querellante alegó que un individuo, de aproximadamente 5′10″ de estatura, irrumpió en la residencia portando una pistola negra.

“El sujeto vestía ropa de construcción negra, un chaleco reflectivo amarillo, gafas, guantes negros y botas negras”, indica el informe policiaco.

“Posteriormente, mediante amenaza e intimidación, el individuo amarró al querellante por la espalda”, agregó.

De acuerdo con la denuncia, en ese momento el individuo se apropió ilegalmente de:

un reloj Montblanc plateado, con correa marrón

un reloj Cartier blanco, negro y plateado

un Rolex Everose blanco y plateado

un collar y tres pulseras David Yurman

una sortija Cartier de color plateado

una sortija Bulgari

un reloj Sumani de color plateado, con esferas negras

dos relojes Panerai, uno de color azul y otro GMT, con correa negra de goma y acabado cromado

un reloj Montblanc de color dorado, con correa de cuero

$3,000 en efectivo

“La propiedad hurtada fue valorada por el querellante en $57,300”, señaló la Uniformada.