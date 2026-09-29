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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Prendas y dinero en efectivo: reportan $57,300 en pérdidas tras robo domiciliario en San Juan

La Policía indicó que el asaltante amarró a la víctima

29 de septiembre de 2026 - 6:44 AM

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La Policía indicó que el sospechoso del robo estaba armado. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Múltiples prendas y miles de dólares en efectivo fueron reportados como pérdidas tras un robo domiciliario que investiga la Policía desde la tarde de ayer, lunes, en San Juan.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 2:20 p.m., en la urbanización Santa María, en Puerto Nuevo.

Según la información preliminar, el querellante alegó que un individuo, de aproximadamente 5′10″ de estatura, irrumpió en la residencia portando una pistola negra.

“El sujeto vestía ropa de construcción negra, un chaleco reflectivo amarillo, gafas, guantes negros y botas negras”, indica el informe policiaco.

“Posteriormente, mediante amenaza e intimidación, el individuo amarró al querellante por la espalda”, agregó.

De acuerdo con la denuncia, en ese momento el individuo se apropió ilegalmente de:

  • un reloj Montblanc plateado, con correa marrón
  • un reloj Cartier blanco, negro y plateado
  • un Rolex Everose blanco y plateado
  • un collar y tres pulseras David Yurman
  • una sortija Cartier de color plateado
  • una sortija Bulgari
  • un reloj Sumani de color plateado, con esferas negras
  • dos relojes Panerai, uno de color azul y otro GMT, con correa negra de goma y acabado cromado
  • un reloj Montblanc de color dorado, con correa de cuero
  • $3,000 en efectivo

“La propiedad hurtada fue valorada por el querellante en $57,300”, señaló la Uniformada.

El agente Carlos Texidor, adscrito al precinto antes mencionado, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsRobos domiciliariosSan JuanPuerto Nuevo
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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