Prendas y dinero en efectivo: reportan $57,300 en pérdidas tras robo domiciliario en San Juan
La Policía indicó que el asaltante amarró a la víctima
29 de septiembre de 2026 - 6:44 AM
29 de septiembre de 2026 - 6:44 AM
Múltiples prendas y miles de dólares en efectivo fueron reportados como pérdidas tras un robo domiciliario que investiga la Policía desde la tarde de ayer, lunes, en San Juan.
Los hechos fueron reportados a eso de las 2:20 p.m., en la urbanización Santa María, en Puerto Nuevo.
Según la información preliminar, el querellante alegó que un individuo, de aproximadamente 5′10″ de estatura, irrumpió en la residencia portando una pistola negra.
“El sujeto vestía ropa de construcción negra, un chaleco reflectivo amarillo, gafas, guantes negros y botas negras”, indica el informe policiaco.
“Posteriormente, mediante amenaza e intimidación, el individuo amarró al querellante por la espalda”, agregó.
De acuerdo con la denuncia, en ese momento el individuo se apropió ilegalmente de:
“La propiedad hurtada fue valorada por el querellante en $57,300”, señaló la Uniformada.
El agente Carlos Texidor, adscrito al precinto antes mencionado, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.
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