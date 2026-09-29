Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
29 de septiembre de 2026
81°Lluvias aisladas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Detienen a los suegros de un ejecutivo de The New York Times asesinado a tiros

Las autoridades localizaron a un hombre y a una mujer, ambos de 77 años

29 de septiembre de 2026 - 10:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
The New York Times. (Mark Lennihan)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Las autoridades de California investigan este lunes el asesinato de un ejecutivo de ingeniería del New York Times supuestamente baleado por sus suegros el fin de semana en el estacionamiento de un parque popular del Área de la Bahía de San Francisco.

RELACIONADAS

Jonathan McKinsey, de 40 años, fue hallado sin vida la tarde del sábado por la tarde en la ciudad de Dublin, en el condado de Alameda, ubicado en el norte del Estado Dorado.

La policía de Dublin informó que encontró al ingeniero tendido en el suelo del complejo deportivo Dublin Sports Grounds con múltiples heridas de bala.

El hombre fue declarado fallecido en el lugar.

Varios testigos señalaron que los disparos fueron realizados por una pareja de ancianos.

Las autoridades localizaron y encontraron a Shouyong Zhang, de 77 años, y Shili Chen, de 77 años, como los supuestos responsables del homicidio.

La pareja fue identificada como los suegros de la víctima.

Ambos permanecen detenidos en la cárcel a la espera de la presentación de cargos, indicó la policía en un comunicado, que investigan las causas del homicidio.

El periódico informó que McKinsey trabajaba con ellos desde 2023.

Tags
The New York TimesAsesinatos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 29 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: