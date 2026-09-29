Detienen a los suegros de un ejecutivo de The New York Times asesinado a tiros

Las autoridades de California investigan este lunes el asesinato de un ejecutivo de ingeniería del New York Times supuestamente baleado por sus suegros el fin de semana en el estacionamiento de un parque popular del Área de la Bahía de San Francisco.

Jonathan McKinsey, de 40 años, fue hallado sin vida la tarde del sábado por la tarde en la ciudad de Dublin, en el condado de Alameda, ubicado en el norte del Estado Dorado.

La policía de Dublin informó que encontró al ingeniero tendido en el suelo del complejo deportivo Dublin Sports Grounds con múltiples heridas de bala.

El hombre fue declarado fallecido en el lugar.

Varios testigos señalaron que los disparos fueron realizados por una pareja de ancianos.

Las autoridades localizaron y encontraron a Shouyong Zhang, de 77 años, y Shili Chen, de 77 años, como los supuestos responsables del homicidio.

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La pareja fue identificada como los suegros de la víctima.

Ambos permanecen detenidos en la cárcel a la espera de la presentación de cargos, indicó la policía en un comunicado, que investigan las causas del homicidio.