FBI ofrece un millón de dólares por presunto líder de banda criminal con nexos en India

El FBI anunció este lunes una recompensa de un millón de dólares por cualquier información que conduzca a la detención de Satinderjeet Singh, buscado en relación con asesinatos en Estados Unidos y Canadá, así como por dirigir una organización criminal con nexos en India.

Singh, quien también utiliza el nombre de Goldy Brar y otros alias, es buscado por su presunta participación en el grupo de crimen organizado Lawrence Bishnoi, vinculado con diversos actos violentos en el sur de California, así como en otras partes del país y Canadá.

La banda ha sido relacionada con múltiples asesinatos selectivos —incluido el de una destacada figura política y religiosa—, tiroteos, homicidios, secuestros, extorsiones, agresiones y tráfico de narcóticos y armas.

Singh, acusado de ser el líder del grupo en Norteamérica, fue añadido este lunes a la notoria lista de los diez fugitivos más buscados del FBI.

El sospechoso fue acusado ante un tribunal federal de Los Ángeles de violaciones a la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión (RICO), así como conspiración para distribuir y poseer sustancias controladas, secuestro y extorsión.

PUBLICIDAD

Patrick Grandy, subdirector a cargo de la oficina del FBI en Los Ángeles, dijo en un comunicado que Singh es un individuo peligroso y que para el FBI es una prioridad capturarlo.

Las autoridades señalan que se sabe que Singh reside en California y en partes de Canadá, y advierten de que debe ser considerado armado.