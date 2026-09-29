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FBI ofrece un millón de dólares por presunto líder de banda criminal con nexos en India

Satinderjeet Singh fue añadido este lunes a la notoria lista de los 10 fugitivos más buscados

29 de septiembre de 2026 - 10:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fotografía muestra a Satinderjeet Singh, quien también utiliza el nombre de Goldy Brar y otros alias, vinculado con diversos actos violentos en el sur de California, así como en otras partes del país y Canadá. (FBI)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El FBI anunció este lunes una recompensa de un millón de dólares por cualquier información que conduzca a la detención de Satinderjeet Singh, buscado en relación con asesinatos en Estados Unidos y Canadá, así como por dirigir una organización criminal con nexos en India.

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Singh, quien también utiliza el nombre de Goldy Brar y otros alias, es buscado por su presunta participación en el grupo de crimen organizado Lawrence Bishnoi, vinculado con diversos actos violentos en el sur de California, así como en otras partes del país y Canadá.

La banda ha sido relacionada con múltiples asesinatos selectivos —incluido el de una destacada figura política y religiosa—, tiroteos, homicidios, secuestros, extorsiones, agresiones y tráfico de narcóticos y armas.

Singh, acusado de ser el líder del grupo en Norteamérica, fue añadido este lunes a la notoria lista de los diez fugitivos más buscados del FBI.

El sospechoso fue acusado ante un tribunal federal de Los Ángeles de violaciones a la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión (RICO), así como conspiración para distribuir y poseer sustancias controladas, secuestro y extorsión.

Patrick Grandy, subdirector a cargo de la oficina del FBI en Los Ángeles, dijo en un comunicado que Singh es un individuo peligroso y que para el FBI es una prioridad capturarlo.

Las autoridades señalan que se sabe que Singh reside en California y en partes de Canadá, y advierten de que debe ser considerado armado.

Los señalamientos contra Singh se dieron tras la ‘Operación Hardball’ que dio como resultado acusaciones formales contra 37 personas vinculadas a tres grupos de crimen organizado transnacional con sede en la India.

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FBI
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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