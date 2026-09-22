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Revela el FBI: investigación descubre operación narcotraficante con “gerencia corporativa” y “franquicias”

La pesquisa salió a relucir públicamente después de un arresto de la Policía en Morovis

22 de septiembre de 2026 - 2:05 PM

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Imagen incluida en la denuncia que radicó el FBI en el Tribunal Federal en San Juan contra un imputado tras ser arrestado por la Policía en Morovis. (Captura)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una investigación federal de varios años sobre la alegada operación sofisticada de una organización narcotraficante fue revelada públicamente después de un arresto por la Policía en Morovis.

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En una denuncia pública radicada en el Tribunal Federal en San Juan, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) informó que había comenzado en el 2022 una pesquisa por “las actividades criminales de una ganga violenta” supuestamente dedicada al tráfico de drogas “operado en el sector Ojo de Agua en Vega Baja”.

“La investigación ha revelado que la banda cuenta con una ‘gestión corporativa’ ‘de facto’ que supervisa las sucursales de la organización, las cuales operan de manera similar a una ‘franquicia’”, indica la declaración jurada de un agente del FBI que acompaña la denuncia.

Agregó que la investigación reflejó que una de esas “sucursales de la organización opera en el residencial Tomas Sorrolla en Morovis”.

El FBI indicó que esta imagen muestra alguna de las sustancias controladas ocupadas por la Policía durante el allanamiento.
El FBI indicó que esta imagen muestra alguna de las sustancias controladas ocupadas por la Policía durante el allanamiento. (Captura)

Según la denuncia, el pasado 18 de septiembre, los agentes del FBI conocieron que la Policía había diligenciado una orden de registro y allanamiento en el mencionado complejo de vivienda pública.

Los oficiales de la División de Drogas de la región policiaca de Arecibo le informaron al FBI que al intervenir en un apartamento del edificio siete arrestaron a un hombre identificado como John Jeffrey Morales, después de que en el mismo cuarto encontraron drogas y armas guardadas en un bulto entre la cama y una mesa de noche.

De acuerdo con la denuncia, al menos una de las dos armas había sido modificada ilegalmente para disparar de forma automática.

Un su cuenta de redes sociales, la Policía detalló que a Morales le ocuparon dos pistolas - una Glock modelo 22 calibre .40 y una Taurus, modelo G3, calibre 9mm - así como cinco cargadores, 85 municiones calibre .40, 15 municiones calibre 9mm, ocho municiones calibre .22, 1,302 cápsulas de crack, 181 bolsas de crack, 25 bolsas de cocaína, 60 decks de heroína, 20 pastillas y $1,360.00 en efectivo.

“Morales figura como persona de interés para la División de Homicidios de Arecibo”, apuntó la Uniformada, sin ofrecer detalles específicos.

EL FBI indicó que una de las pistolas ocupadas mostraba una alteración ilegal para que disparara de forma automática.
EL FBI indicó que una de las pistolas ocupadas mostraba una alteración ilegal para que disparara de forma automática. (Captura)

Mientras, los agentes del FBI entrevistaron a Morales, quien aseguró vivir solo en ese apartamento, que ambas pistolas eran suyas y que las drogas eran para venderlas en un punto en el mismo lugar.

La magistrada federal Gielle López Soler autorizó el arresto por armas y sustancias controladas.

López Soler ordenó que el imputado permanezca detenido hasta el 5 de octubre, cuando se llevará a cabo la audiencia de fianza y vista preliminar, a menos que surja antes una acusación de un gran jurado.

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