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Hombre fallece en choque vehicular en Maunabo: hay otro herido

Otra persona resultó herida, mientras que la PR-3 fue cerrada al tránsito en dirección hacia Patillas durante la investigación

22 de septiembre de 2026 - 12:55 PM

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Hasta este lunes, la Policía había reportado 173 muertes en incidentes vehiculares en lo que va de este año, 25 menos que los 198 registrados a la misma fecha en el 2025. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre falleció y otro resultó herido en un accidente de tránsito en la tarde de este martes en Maunabo.

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La Policía indicó que el choque fue reportado en la PR‑3, a la altura del kilómetro 108.6, en dirección de Maunabo hacia Patillas.

Según la información preliminar de la Uniformada, “se reportó un accidente de dos vehículos de carácter fatal, donde un hombre falleció y otro se encuentra gravemente herido”.

“El tránsito fue cerrado en esta vía mientras se realiza la investigación”, agregó el informe policiaco.

“Se exhorta a los conductores que transitan por la zona a tomar rutas alternas mientras culminan las labores de investigación y se realizan los trabajos necesarios para garantizar la seguridad vial”, agregó.

Hasta este lunes, la Policía había reportado 173 muertes en incidentes vehiculares en lo que va de este año, 25 menos que los 198 registrados a la misma fecha en el 2025.

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Breaking NewsAccidentes de TránsitoMaunabo
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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