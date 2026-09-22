Hombre fallece en choque vehicular en Maunabo: hay otro herido

Un hombre falleció y otro resultó herido en un accidente de tránsito en la tarde de este martes en Maunabo.

La Policía indicó que el choque fue reportado en la PR‑3, a la altura del kilómetro 108.6, en dirección de Maunabo hacia Patillas.

Según la información preliminar de la Uniformada, “se reportó un accidente de dos vehículos de carácter fatal, donde un hombre falleció y otro se encuentra gravemente herido”.

“El tránsito fue cerrado en esta vía mientras se realiza la investigación”, agregó el informe policiaco.

“Se exhorta a los conductores que transitan por la zona a tomar rutas alternas mientras culminan las labores de investigación y se realizan los trabajos necesarios para garantizar la seguridad vial”, agregó.