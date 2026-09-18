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Hallan causa contra conductor que atropelló a un adulto mayor y abandonó la escena

El perjudicado era un hombre de 77 años, según la Policía

18 de septiembre de 2026 - 5:35 PM

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La audiencia se llevará a cabo en el Centro Judicial de Fajardo. (Archivo / GFR Media)
El caso fue visto en el Tribunal de Primera Instancia de Fajardo.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El juez Jerry Negrón Marín, del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo, encontró causa para arresto contra un conductor que presuntamente impactó con su vehículo a un adulto mayor de 77 años y abandonó la escena, en hechos ocurridos en Ceiba.

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José Antonio Román Nazario enfrenta cargos por conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes, ocasionar grave daño corporal al perjudicado, conducir de manera imprudente o negligente y abandonar la escena de un accidente, en violación de los artículos 7.02(a), 7.06, 5.07(B) y 4.02(b) de la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico.

El juez le impuso una fianza global de $7,500, la cual prestó, por lo que quedó en libertad bajo supervisión electrónica.

Según la investigación de la Policía, el perjudicado se encontraba cerca de una parada de guaguas en el desvío Felisa Rincón de Gautier, en Ceiba, cuando fue impactado por el vehículo que conducía Román Nazario. Los hechos ocurrieron durante la tarde del 22 de noviembre de 2025.

Tras el impacto, el conductor continuó la marcha sin detenerse en el lugar.

Posteriormente, la Uniformada identificó el vehículo e intervino con Román Nazario, a quien se le realizó una prueba de alcohol que arrojó un resultado de 0.010 %.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 28 de septiembre.

La investigación estuvo a cargo del agente Luis Murga Soto, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Fajardo, y del fiscal José G. Olivo Otero, de la Fiscalía de Fajardo.

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