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Donald Trump dice que va a prohibir a CNN, MS NOW y Politico el acceso a la Casa Blanca

El presidente alega que los medios publican “noticias falsas” y “cobertura desfavorable”

18 de septiembre de 2026 - 3:59 PM

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Trump lleva mucho tiempo mostrándose indignado ante una cobertura informativa que, según él, le presenta bajo una luz negativa. (Alex Brandon)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

WASHINGTON — El presidente Donald Trump declaró el viernes que iba a prohibir el acceso a la Casa Blanca a CNN, MSNOW y Politico debido a lo que calificó de cobertura desfavorable, y amenazó con que podrían producirse más prohibiciones de este tipo contra otros medios de comunicación, lo que supone la última prueba a la que se somete su Gobierno en relación con las garantías constitucionales de la Primera Enmienda, que protegen la libertad de prensa.

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Trump lleva mucho tiempo mostrándose indignado ante una cobertura informativa que, según él, le presenta bajo una luz negativa, y tiene un historial de demandas contra los medios de comunicación, al tiempo que arremete contra periodistas concretos, ya sea en persona o a través de las redes sociales.

Esta medida se produce tras la decisión del presidente, en febrero de 2025, de excluir a los periodistas de Associated Press del Despacho Oval, del Air Force One y de otros actos en los que no cabe toda la prensa, como represalia por la decisión de la agencia de noticias de no seguir su ejemplo a la hora de cambiar el nombre del Golfo de México.

La agencia AP presentó una demanda y el caso sigue en curso. Sin embargo, desde que volvió a ocupar el cargo, Trump ha emprendido otras acciones legales contra diversos medios de comunicación, entre ellos The New York Times, The Wall Street Journal y la BBC.

Sin embargo, el intento de Trump de bloquear el acceso de la CNN a la Casa Blanca resulta especialmente llamativo, ya que podría alterar el tradicional grupo de cinco cadenas de televisión que acompañan al presidente y siguen cada uno de sus movimientos —cuyo objetivo es ofrecer una cobertura independiente de sus acciones e interacciones a los estadounidenses que lo eligieron y al resto del mundo.

En el comunicado publicado en las redes sociales, Trump no dio detalles sobre cómo se aplicaría la prohibición.

Esta combinación de imágenes muestra la plaza "Black Lives Matter" en la calle 16, NW, cerca de la Casa Blanca, el 10 de marzo de 2025 (arriba), cuando se empezaban a retirar los carteles y las marcas, y el 1 de abril de 2025, una vez finalizados los trabajos.El Centro Kennedy añadió en diciembre de 2025 el nombre de Donald Trump al centro de artes escénicas que el Congreso designó como un monumento viviente a John F. Kennedy.Trump impulsó obras destinadas a limpiar, embellecer y reforzar el estanque reflectante del Monumento a Lincoln que, según él, se ha deteriorado debido a la negligencia de los presidentes anteriores.
1 / 7 | Un recorrido por el Washington D.C. de Donald Trump: así el presidente deja su huella en la capital de Estados Unidos. Esta combinación de imágenes muestra la plaza "Black Lives Matter" en la calle 16, NW, cerca de la Casa Blanca, el 10 de marzo de 2025 (arriba), cuando se empezaban a retirar los carteles y las marcas, y el 1 de abril de 2025, una vez finalizados los trabajos.

Esto ocurrió momentos antes de que Trump hablara con los periodistas en el Despacho Oval, en el marco de un acto sobre la sanidad. Más tarde tenía previsto llevar a la prensa a su club de golf en Virginia para una reunión y una cena patrocinadas por su Super PAC, antes de pasar el fin de semana en Camp David —uno de los pocos lugares a los que los periodistas no le siguen.

El presidente escribió en su red social que, con efecto inmediato, “prohíbo” el acceso a la CNN, MSNOW y Politico “a la Casa Blanca como consecuencia de su constante ‘información’ de NOTICIAS FALSAS”.

“Los medios de comunicación no deberían poder publicar o informar constantemente sobre FICCIÓN y MENTIRAS cuando se refieren al presidente de los Estados Unidos, a la Administración Trump o a los Estados Unidos de América”, escribió Trump. “Próximamente se incluirán otros medios de comunicación que difunden noticias falsas”.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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