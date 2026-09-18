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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a un hombre en los predios de una gomera en Salinas

El cuerpo de la víctima fue localizado en el interior de un vehículo, según la Policía

18 de septiembre de 2026 - 3:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama se dirigía a la escena como parte de la pesquisa. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado en la tarde de este viernes en los predios de la gomera Armandito Tire Center, en dirección a la calle José de Diego, en el barrio Coco, en Salinas.

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La Comandancia de Guayama de la Policía indicó a El Nuevo Día que el incidente fue reportado a las 2:55 p.m.

Oficiales fueron alertados sobre el cuerpo de un hombre, quien no ha sido identificado, que falleció en el interior de un automóvil tras recbir varias heridas de proyectil de bala.

De momento, se desconocen las circunstancias que rodean los hechos.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama está a cargo de la pesquisa.

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Breaking NewsMuertesSalinasPolicía de Puerto RicoAsesinatosCICGuayama
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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