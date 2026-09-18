Asesinan a un hombre en los predios de una gomera en Salinas
El cuerpo de la víctima fue localizado en el interior de un vehículo, según la Policía
18 de septiembre de 2026 - 3:48 PM
18 de septiembre de 2026 - 3:48 PM
Un hombre fue asesinado en la tarde de este viernes en los predios de la gomera Armandito Tire Center, en dirección a la calle José de Diego, en el barrio Coco, en Salinas.
La Comandancia de Guayama de la Policía indicó a El Nuevo Día que el incidente fue reportado a las 2:55 p.m.
Oficiales fueron alertados sobre el cuerpo de un hombre, quien no ha sido identificado, que falleció en el interior de un automóvil tras recbir varias heridas de proyectil de bala.
De momento, se desconocen las circunstancias que rodean los hechos.
Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama está a cargo de la pesquisa.
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