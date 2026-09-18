Muere hombre de 91 años tras chocar contra un camión en Caguas
El adulto mayor habría perdido control del volante y estaba en condición de gravedad, pero falleció en un hospital de la zona
18 de septiembre de 2026 - 1:52 PM
18 de septiembre de 2026 - 1:52 PM
La Policía de Puerto Rico investiga, desde poco antes del mediodía del viernes, un accidente de carácter fatal en el kilómetro 29.8 de la PR-52, en Caguas, en dirección hacia Cayey.
Según un informe preliminar, a eso de las 11:18 a.m., un conductor de 91 años transitaba por la vía a bordo de una Nissan Pathfinder de 1993 y, “al llegar al kilómetro antes mencionado, lo hacía a una velocidad que no le permitió el dominio y control de volante, por lo que impactó la parte posterior de un camión marca Mack 600 RD del año 1988″.
Tras el impacto, el conductor de la Pathfinder fue transportado al hospital Menonita de Caguas en condición de gravedad, donde, posteriormente, el médico de turno certificó su muerte.
Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Caguas, en unión al fiscal de turno, continúan con la pesquisa.
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