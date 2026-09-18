Agentes de la Policía arrestaron en la madrugada de este viernes a Daniel Cuevas González, un presunto integrante de la organización criminal “Los Morales".

1 / 8 Cae uno de los 12 más buscados: lo vinculan a asesinato en Morovis y a la ganga “Los Morales”

Cae uno de los 12 más buscados: lo vinculan a asesinato en Morovis y a la ganga “Los Morales”. Agentes de la Policía arrestaron en la madrugada de este viernes a Daniel Cuevas González, un presunto integrante de la organización criminal “Los Morales".

1 / 8 | Cae uno de los 12 más buscados: lo vinculan a asesinato en Morovis y a la ganga “Los Morales”. Agentes de la Policía arrestaron en la madrugada de este viernes a Daniel Cuevas González, un presunto integrante de la organización criminal “Los Morales". - Andrea Guemárez Soto

Hato Rey - Agentes de la Policía arrestaron en la madrugada de este viernes a Daniel Cuevas González, un presunto integrante de la organización criminal “Los Morales”, quien figuraba en la lista de los 12 fugitivos más buscados a nivel de Puerto Rico por un asesinato ocurrido en abril en Morovis.

Contra Cuevas González, de 20 años, pesaba una orden de arresto con una fianza de $4 millones por su presunto vínculo con la muerte de Jason Díaz Torres, de 34 años, ocurrida el 11 de abril de este año en el barrio Torrecillas del mencionado pueblo.

El coronel Carlos Cruz Burgos, superintendente auxiliar en Operaciones Especiales, indicó, en expresiones a los medios desde el Cuartel General, que Cuevas González también es “sospechoso de un sinnúmero de asesinatos ocurridos en las áreas de Morovis, Manatí y Arecibo”.

¡Así capturaron a uno de los 12 más buscados en Puerto Rico! Mira cómo la Policía arrestó y trasladó a Daniel Cuevas González, de 20 años y “sospechoso de un sinnúmero de asesinatos”.

Según Cruz Burgos, Cuevas González forma parte de “Los Morales”, una organización criminal que describió como “sumamente violenta” y que opera en Morovis, Arecibo y Manatí.

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El coronel sostuvo, además, que Díaz Torres, la víctima del asesinato ocurrido en abril, presuntamente también formaba parte de la organización criminal.

Agentes de la División de Arrestos y Extradiciones del área de San Juan ejecutaron la orden contra Cuevas González en la calle Padre Capuchino, frente a la sastrería Santo Domingo, en Río Piedras, luego de que una investigación condujera a las autoridades hasta ese lugar.

Durante el arresto, a este se le ocupó una pistola Glock 19X, calibre 9 milímetros, color crema, presuntamente alterada para disparar en automático; cuatro abastecedores; 67 municiones calibre 9 milímetros; una cartera marca Coach y 448 cápsulas de crack.

“Ahora será llevado ante la presencia de un juez y, de no prestar la fianza, será ingresado a la cárcel”, informó el coronel.

Por otro lado, la Policía continúa la búsqueda otro fugitivo, quien también posee una orden de arresto y estaría vinculado igualmente con el asesinato de Díaz Torres.

El inspector Moisés Colón indicó que se trata de Carlos Javier Rivera Otero, conocido en el bajo mundo como “El SuperJavi”.

“Es parte de la organización y está relacionado con este asesinato en el área de Morovis”, sostuvo el inspector sobre Rivera Otero.