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Basura está asfixiando a los barrios en África: “El aire es tan tóxico que no se puede respirar”

La crisis de residuos da lugar a vertederos ilegales, a la quema y a daños medioambientales

18 de septiembre de 2026 - 9:12 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un trabajador clasifica materiales reciclables en un montón de basura en las instalaciones de Whole Earth Recycling, en Johannesburgo. (Themba Hadebe)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

JOHANNESBURGO — Dos hombres están sentados en lo alto de una colina al final de una carretera estrecha en Kya Sands, un barrio industrial de Johannesburgo. Pero la colina no es un relieve natural: se trata de una montaña de basura vertida ilegalmente, amontonada hasta tal punto que ahora oculta la carretera que hay más allá.

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“Cuando empecé como concejal de distrito en 2021, esta montaña era muy pequeña. Incluso podía bajar con mi coche por esta carretera”, declaró el concejal Devon Steenkamp a The Associated Press. “Ahora es una montaña bastante alta y grande; siempre hay humo”.

El montículo no es más que el borde de un vertedero que creció a pasos agigantados después de que el vertedero municipal alcanzara su capacidad máxima y cerrara en 2010. Junto a él, oleadas de residuos se extienden por un valle mientras el humo se eleva y los camiones descargan más basura.

El creciente problema de los residuos en Johannesburgo refleja un reto más amplio que afecta a toda África. Las ciudades en rápido crecimiento, como Lagos, Dakar y Accra, generan residuos a un ritmo mucho mayor del que muchos ayuntamientos pueden recoger, reciclar o eliminar de forma segura.

Montones de basura ocupan casi cada esquina de la capital, según las autoridades, por los camiones averiados y, sobre todo, la falta de combustible, agudizada por el fin del suministro desde Venezuela tras la captura de su presidente, Nicolás Maduro. La basura es solo un síntoma más de la crisis total de Cuba: la isla ha perdido un 15% de su producto interno bruto (PIB) en seis años y la escasez de básicos, la inflación, la migración masiva y apagones de más de 20 horas diarias se han convertido en la norma. Cuba reconoció en 2025 sufrir una epidemia por estas enfermedades, pero a finales del año pasado las autoridades dejaron de difundir cifras.
1 / 5 | Entre olores y desechos: la basura se desborda en algunos barrios de La Habana. Montones de basura ocupan casi cada esquina de la capital, según las autoridades, por los camiones averiados y, sobre todo, la falta de combustible, agudizada por el fin del suministro desde Venezuela tras la captura de su presidente, Nicolás Maduro. - Ernesto Mastrascusa

Se prevé que la población urbana de África se duplique para 2050 hasta alcanzar los 1,400 millones de personas, según un informe conjunto publicado el año pasado por la OCDE, el Banco Africano de Desarrollo, Cities Alliance y Ciudades y Gobiernos Locales Unidos de África.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima que más del 90 % de los residuos generados en África se vierten en vertederos y basureros incontrolados, lo que a menudo conlleva su quema al aire libre. El Banco Mundial prevé que la generación de residuos en el África subsahariana aumentará un 124 % de aquí a 2050, lo que supone el crecimiento más rápido de todas las regiones.

Más de 2,000 puntos críticos de vertidos ilegales

En el barrio de Alexandra, en Johannesburgo, una zona densamente poblada, las cabras rebuscan entre montones de residuos domésticos mientras los vecinos se abren paso por aceras llenas de plástico, restos de comida y escombros de obra.

A Linda Makole, una vecina de 75 años, le preocupan especialmente los niños, muchos de los cuales viven en casas de una sola habitación y dependen de las aceras y de unos pocos parques para tener espacio donde jugar.

“Los niños pequeños no pueden estar sanos viviendo en este entorno”, declaró Makole a la AP. “Cada semana, mi casero recoge toda la basura de sus inquilinos en una furgoneta y se la lleva para tirarla”, explicó. “No sé dónde la tira”.

Pikitup, la empresa municipal de gestión de residuos, ha identificado más de 2,000 puntos críticos de vertidos ilegales y ha destinado 115 millones de rands ($6.4 millones) en el ejercicio 2025/26 para hacer frente al problema.

Algunos vecinos afirmaron que la basura llevaba hasta cuatro semanas sin recogerse. La Alianza contra la Crisis de Johannesburgo ha achacado estas interrupciones a conflictos laborales, dificultades económicas y una flota obsoleta.

La falta de fiabilidad en la recogida de residuos ha impulsado la demanda de transportistas de residuos informales.

“Si el ayuntamiento no recoge los residuos generales, es lógico que la gente llame a cualquiera que tenga un camión para que venga a recogerlos”, afirmó Carmen Jordaan, codirectora de Whole Earth Recycling.

Jordaan afirmó que la eliminación legal de residuos exigía el pago de tasas de registro y de vertido, lo que llevaba a algunos transportistas informales a verter residuos de forma ilegal en zonas como Kya Sands.

Contaminación del aire, del suelo y del agua

Bryce McCall, un antiguo jinete sudafricano de salto ecuestre, ha visto cómo se extendía otro vertedero junto a su casa, donde regenta unas cuadras y un negocio de apicultura.

“Antes tenía 70 caballos aquí; ahora tenemos 28″, dijo McCall. “Los clientes ya no quieren venir aquí”.

Jordaan advirtió de que en los vertederos ilegales también se quema basura para hacer sitio a más, lo que contamina el aire, el suelo y el agua, y expone a las comunidades cercanas a sustancias tóxicas. “Estás quemando plásticos tóxicos y todos estamos inhalando esos humos”, afirmó.

“Por la noche, el aire es tan tóxico que no se puede respirar. Tenemos purificadores de aire en nuestro dormitorio”, dijo McCall. “La calidad del aire es tan mala que (las abejas) no producen como deberían”.

La Dra. Suzan Oelofse, investigadora principal del Consejo de Investigación Científica e Industrial (CSIR) de Sudáfrica, afirmó que los residuos mal gestionados también atraen a animales nocivos y pueden obstruir los desagües pluviales, lo que aumenta el riesgo de inundaciones.

“Estamos muy, muy cerca del punto de inflexión”

“La tasa de generación de residuos ha superado constantemente la inversión en nuevas infraestructuras de gestión de residuos”, afirmó Oelofse, y añadió que la ciudad sigue dependiendo en gran medida de vertederos obsoletos, mientras que el reciclaje y el compostaje no logran cobrar impulso.

El borrador de la Estrategia Nacional de Gestión de Residuos de Sudáfrica advierte de que el espacio en los vertederos se está agotando a un “ritmo insostenible”. La presión ya es evidente en Johannesburgo, donde solo dos de los cuatro vertederos municipales de la ciudad siguen aceptando residuos generales.

Oelofse afirmó que un estudio reciente del CSIR reveló que, de media, a los vertederos de Johannesburgo les queda menos de un año de capacidad de almacenamiento.

“Si nos quedan años, tenemos suerte”, dijo Jordaan. “Estamos muy, muy cerca de ese punto de inflexión”.

No es fácil limitarse a construir más vertederos, ya que escasean los terrenos adecuados y la normativa medioambiental es muy estricta.

Evitar que los residuos acaben en los vertederos

Oelofse calcula que hasta el 80 % de los residuos de Johannesburgo podrían desviarse mediante el reciclaje y el tratamiento de los residuos orgánicos si los hogares y las empresas separaran los residuos en origen.

Pikitup también está fomentando la separación de residuos en origen para preservar el espacio cada vez más escaso de los vertederos, con planes para ampliar la infraestructura de reciclaje y colaborar con las empresas de recuperación de residuos.

Nomvula Phaliso, de 35 años, que se dedica al reciclaje y estudia Derecho, afirmó que los recolectores de residuos ya están contribuyendo a que los materiales reciclables no acaben en los vertederos, pero necesitan más apoyo, como un acceso seguro a los contenedores, centros comunitarios de recompra, equipo de protección y espacio de almacenamiento.

Para Jordaan, evitar que los residuos acaben en los vertederos también requiere cambiar la forma en que la gente concibe lo que tira.

“La gente piensa: ‘Deshazte de ello’. Pero, ¿adónde va a parar?“

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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