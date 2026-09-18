Menos lluvia y más calor: ¿cómo estará el tiempo en Puerto Rico este fin de semana?

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La onda tropical que provocó aguaceros en distintos sectores de Puerto Rico durante los pasados dos días continuará alejándose de la región este viernes, lo que dará paso a un patrón de lluvias menos generalizadas, aunque la humedad permanecerá en la zona.

La meteoróloga Yidiana Zayas, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó a El Nuevo Día que se espera un poco más de estabilidad atmosférica y no se anticipa la llegada de aire seco.

“Viendo los modelos, no se ve que vaya a venir aire muy seco. Prevalece la humedad todos estos próximos días”, indicó.

Ante ese escenario, Zayas señaló que no se espera para este viernes una actividad de lluvia tan generalizada como la observada durante los pasados dos días. Los aguaceros que logren desarrollarse deberán concentrarse principalmente desde el interior hacia el oeste durante la tarde.

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“Debe ser más localizado hacia el oeste, con algunas tronadas que van a ser posibles en la tarde”, precisó.

Las lluvias asociadas a la onda tropical dejaron acumulaciones significativas en algunas zonas y resultaron beneficiosas para varias cuencas hidrográficas, entre ellas la que alimenta el embalse Carraízo.

Según Zayas, el miércoles se registraron entre una y dos pulgadas de lluvia en sectores del este interior, mientras que en áreas localizadas de Gurabo los acumulados se acercaron a las tres pulgadas.

La meteoróloga destacó que esa precipitación cayó directamente sobre la cuenca del río Gurabo y contribuyó a un aumento cercano a dos pies en Carraízo.

En cuanto a las lluvias del jueves, explicó que estas fueron más generalizadas en distintos puntos de la isla y que, de manera preliminar, los estimados de radar apuntan a acumulaciones de alrededor de una a dos pulgadas en algunas áreas.

Regresan las condiciones calurosas

Zayas advirtió que las condiciones calurosas volverán a dominar el panorama, particularmente en sectores costeros y urbanos.

Advertencia, aviso o vigilancia de calor: ¿siempre es verano en Puerto Rico? ¿Cómo el calor afecta realmente a la isla? Así lo explicó el meteorólogo y oceanógrafo Ernesto Rodríguez, director del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

Por el momento, el SNM mantiene un riesgo limitado de calor y no ha emitido una advertencia. Sin embargo, la científica indicó que la humedad podría elevar los índices de calor durante el día.

“Con la humedad que hay presente pudieran estar aumentando y, de ser necesario, enviamos esa actualización con advertencia de calor”, sostuvo.

Prevalecerá riesgo bajo de corrientes marinas

En cuanto a las condiciones marítimas, el riesgo de corrientes marinas permanecerá mayormente bajo durante los próximos días y el fin de semana.

No obstante, para la noche del viernes se anticipa un riesgo moderado en las playas del noroeste.

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Zayas recalcó que un riesgo bajo no elimina por completo la posibilidad de que se formen corrientes marinas, particularmente en áreas cercanas a estructuras como malecones y muelles, por lo que exhortó a los bañistas a mantener precaución.