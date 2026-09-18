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Monitoreo diario: lluvias elevan a Carraízo y La Plata en las últimas 24 horas

Quince de las 19 reservas monitoreadas por la AAA registraron aumentos, mientras dos permanecen en nivel de “desborde”

18 de septiembre de 2026 - 7:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Carraízo ganó 58 centímetros y alcanzó los 40.64 metros. (Xavier Araújo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Las copiosas lluvias asociadas a una onda tropical en nuestra región brindaron un alivio a los embalses de Carraízo y La Plata, que amanecieron este viernes con un aumento en sus niveles de agua.

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Según la gráfica más reciente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), en las pasadas 24 horas, Carraízo ganó 58 centímetros y alcanzó los 40.64 metros, por lo que se mantiene en la categoría de “seguridad”, a solo 31 centímetros del nivel de “desborde”.

Por su parte, La Plata aumentó cuatro centímetros y se ubicó en 44.40 metros. Aún permanece en la categoría de “ajustes operacionales”.

En términos generales, 15 de los 19 embalses monitoreados por la AAA registraron aumentos en sus niveles durante las últimas 24 horas, mientras dos experimentaron descensos y dos permanecieron sin cambios.

Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este viernes, 18 de septiembre de 2026.
Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este viernes, 18 de septiembre de 2026. (AAA)

Entre las demás reservas, Guineo y Garzas se encuentran en nivel de “desborde”. Guineo aumentó tres centímetros y amaneció en 902.45 metros, mientras Garzas ganó cinco centímetros, hasta los 736.10 metros.

En la categoría de “seguridad” se encuentran Carite, Lucchetti, Dos Bocas, además de Carraízo. Entre estos, Lucchetti registró un aumento de 15 centímetros, hasta los 171.17 metros; Carite subió 10 centímetros, hasta 542.38 metros; y Dos Bocas ganó seis centímetros, para ubicarse en 89.03 metros.

También permanecen en “seguridad” Matrullas, que aumentó 12 centímetros, hasta 734.86 metros; Caonillas, que ganó dos centímetros, hasta 251.82 metros; y Toa Vaca, que subió un centímetro, hasta 147.15 metros. Mientras, Guajataca descendió un centímetro, hasta 196.10 metros, y Guayo y Cerrillos permanecieron sin cambios, en 442.96 y 167.14 metros, respectivamente.

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Luis González Delgado, además, alejó la posiblidad del regreso del racionamiento para los clientes que se sirven del embalse Carraízo y defendió la "siembra de nubes". Mientras, la contralora Carmen Vega confirmó entrevistas en torno al contrato de Power Expectations y el senador del Partido Popular Democrático, Luis Javier Hernández, denunció la falta de asistentes para estudiantes de educación especial.

Por otro lado, Cidra, Río Blanco, Fajardo, Guayabal y Loco permanecen bajo la categoría de “observación”. Fajardo registró un aumento de 25 centímetros y alcanzó los 47.34 metros, mientras Río Blanco ganó 21 centímetros, hasta 25.54 metros. Cidra subió ocho centímetros, hasta 400.53 metros, y Guayabal cuatro centímetros, hasta 102.65 metros.

Loco fue una de las dos reservas que reflejó una reducción, al perder siete centímetros y ubicarse en 69.21 metros.

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ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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