Monitoreo diario: lluvias elevan a Carraízo y La Plata en las últimas 24 horas
Quince de las 19 reservas monitoreadas por la AAA registraron aumentos, mientras dos permanecen en nivel de “desborde”
18 de septiembre de 2026 - 7:37 AM
18 de septiembre de 2026 - 7:37 AM
Las copiosas lluvias asociadas a una onda tropical en nuestra región brindaron un alivio a los embalses de Carraízo y La Plata, que amanecieron este viernes con un aumento en sus niveles de agua.
Según la gráfica más reciente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), en las pasadas 24 horas, Carraízo ganó 58 centímetros y alcanzó los 40.64 metros, por lo que se mantiene en la categoría de “seguridad”, a solo 31 centímetros del nivel de “desborde”.
Por su parte, La Plata aumentó cuatro centímetros y se ubicó en 44.40 metros. Aún permanece en la categoría de “ajustes operacionales”.
En términos generales, 15 de los 19 embalses monitoreados por la AAA registraron aumentos en sus niveles durante las últimas 24 horas, mientras dos experimentaron descensos y dos permanecieron sin cambios.
Entre las demás reservas, Guineo y Garzas se encuentran en nivel de “desborde”. Guineo aumentó tres centímetros y amaneció en 902.45 metros, mientras Garzas ganó cinco centímetros, hasta los 736.10 metros.
En la categoría de “seguridad” se encuentran Carite, Lucchetti, Dos Bocas, además de Carraízo. Entre estos, Lucchetti registró un aumento de 15 centímetros, hasta los 171.17 metros; Carite subió 10 centímetros, hasta 542.38 metros; y Dos Bocas ganó seis centímetros, para ubicarse en 89.03 metros.
También permanecen en “seguridad” Matrullas, que aumentó 12 centímetros, hasta 734.86 metros; Caonillas, que ganó dos centímetros, hasta 251.82 metros; y Toa Vaca, que subió un centímetro, hasta 147.15 metros. Mientras, Guajataca descendió un centímetro, hasta 196.10 metros, y Guayo y Cerrillos permanecieron sin cambios, en 442.96 y 167.14 metros, respectivamente.
Por otro lado, Cidra, Río Blanco, Fajardo, Guayabal y Loco permanecen bajo la categoría de “observación”. Fajardo registró un aumento de 25 centímetros y alcanzó los 47.34 metros, mientras Río Blanco ganó 21 centímetros, hasta 25.54 metros. Cidra subió ocho centímetros, hasta 400.53 metros, y Guayabal cuatro centímetros, hasta 102.65 metros.
Loco fue una de las dos reservas que reflejó una reducción, al perder siete centímetros y ubicarse en 69.21 metros.
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