Niños y adolescentes de Culebra se preparan para responder a emergencias

Un grupo de culebrenses se graduó de la primera Academia de Niños y Jóvenes Primeros Respondedores, una experiencia en la que participantes de 8 a 16 años aprendieron a reconocer riesgos, actuar de manera segura y saber cuándo y cómo pedir ayuda durante una emergencia.

La Academia, organizada por la institucción sin fines de lucro IslandCorps y el University of Miami Miller School of Medicine Global Institute, se celebró el pasado sábado, 12 de septiembre en el Centro de Bellas Artes de Culebra.

Allí, se convirtió la preparación ante desastres en una experiencia de aprendizaje mediante juegos, retos, estaciones, simulaciones y realidad virtual. Los participantes trabajaron temas relacionados con huracanes, terremotos y otras emergencias, reconocimiento de peligros, comunicaciones, evacuación y refugio, preparación de un GO Bag, trabajo en equipo y el papel del personal de primera respuesta.

Los niños también completaron las experiencias y los retos de la Academia, que culminaron con su graduación. Al finalizar, cada participante recibió un certificado de graduación de IslandCorps y de la University of Miami Miller School of Medicine Global Institute, además de un GO Bag de preparación para emergencias con recursos prácticos para llevar a sus hogares y compartir lo aprendido con sus familias.

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“Los niños también viven los desastres. Queremos que sepan que no son espectadores indefensos. Pueden aprender, prepararse, reconocer riesgos, pedir ayuda y regresar a sus hogares con empoderamiento que ayude a que toda su familia esté mejor preparada”, expresó María “Lulu” Mayorga, fundadora y directora ejecutiva de IslandCorps, mediante comunicado de prensa.

La experiencia integró, además, la campaña Go Play Outside! | ¡Sal y Juega!, iniciativa de IslandCorps que promueve la actividad física, el deporte, el juego y la recreación como componentes del bienestar infantil.

Cada niño recibió un kit deportivo ¡Sal y Juega!, incluyendo tenis nuevos gracias al apoyo de la cadena de tiendas Foot Locker, reforzando el enfoque de IslandCorps de conectar la preparación ante emergencias con la salud física y emocional, el movimiento, la confianza y estilos de vida saludables.

Además, la Academia permitió recopilar, con autorización de padres o encargados, información sobre las necesidades de salud pediátrica de las familias participantes, incluyendo acceso a servicios de salud, vacunación, salud visual y dental, asma y alergias, medicamentos, necesidades especiales, actividad física, conectividad y tecnología.

Los hallazgos ayudarán a identificar brechas y orientar futuros programas, servicios y colaboraciones para Culebra, donde factores como la transportación, las comunicaciones, la continuidad de los servicios y el acceso a la atención médica adquieren especial importancia durante una emergencia.

Como parte de su compromiso más allá de la Academia, IslandCorps realizó una inversión permanente en el Centro de Bellas Artes de Culebra, mediante la donación de una nevera, una estufa y un microondas. La aportación busca fortalecer las instalaciones como un espacio para futuros programas y como un punto de resiliencia comunitaria, con infraestructura básica para preparar y conservar alimentos durante actividades y situaciones de emergencia.

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