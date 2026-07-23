Entérate de qué hacer antes, durante y después de un terremoto

¿Sabes cuál es la diferencia entre un temblor, un sismo y un terremoto?

“Ninguna. Son sinónimos. Hay muchas personas que piensan que un temblor es chiquito y que un terremoto es grande, pero no es así. Son palabras que significan lo mismo”, puntualizó Jesenia Figueroa Nieves, coordinadora del Área de Educación de la Red Sísmica de Puerto Rico, entidad que detecta e investiga la actividad sísmica en la isla.

Los sismos, temblores o terremotos son movimientos súbitos provocados por la liberación de energía que surge del interior de la Tierra. Esa energía mueve las placas tectónicas, que son enormes pedazos de la corteza terrestre que encajan en sus bordes, lo que causa vibraciones y movimientos que llegan a la superficie.

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Según su magnitud e intensidad, los sismos pueden causar daños a edificios, deslizamientos de tierra, tsunamis (olas poderosas que se generan en el mar luego de un desplazamiento repentino y masivo) y hasta la pérdida de vidas. Como no avisan, no hay forma de predecirlos y pueden ocurrir en cualquier momento, es importante que estés preparado y sepas qué hacer en caso de que ocurra uno.

Antes del sismo: Prepárate y practica

• Busca zonas seguras: De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, durante un sismo, muchas muertes y lesiones son provocadas por objetos pesados que se caen. Por eso, busca áreas donde te puedas proteger en caso de un terremoto, como debajo de una mesa, escritorio, silla o pupitre, o con almohadas sobre la cabeza si estás en la cama. El lugar debe estar lejos de cristales o espejos que puedan romperse.

• Haz que tu casa sea más segura: Pide a un adulto que quite los espejos y cuadros pesados colgados sobre las camas y sillas; que asegure las puertas de los gabinetes instalando cerrojos y que ancle a las paredes los armarios, libreros, estantes y otros muebles grandes que puedan caer durante un sismo.

• Elabora un plan familiar de emergencias: “Lo primero es hacer un análisis de los riesgos en el hogar, porque el plan será diferente si vives en la costa o en la montaña”, dijo la experta. Añadió que, si vives en la costa, debes revisar si tu casa está dentro o fuera del área de desalojo por tsunami. Esa información está en los mapas de desalojo que tiene la Red Sísmica en la sección de tsunamis de su página web: https://redsismica.uprm.edu/

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Si estás dentro del área de desalojo por tsunami, una vez la tierra deje de temblar, el plan debe ser salir de tu hogar y seguir la ruta de desalojo hasta el punto de asamblea o reunión. Pero si estás fuera del área de desalojo por tsunami, el plan debe incluir salir del edificio a un lugar abierto, lejos de árboles y del tendido eléctrico, una vez cese el sismo.

El plan debe incluir cómo se van a comunicar los familiares después del sismo. Hay familias que andan con walkie talkies por si fallan otros medios de comunicación. Si los celulares tienen poca señal o carga, Figueroa Nieves recomendó modificar el mensaje que sale en la grabadora del celular para que diga dónde te encuentras y si estás bien o necesitas ayuda, de modo que quienes te llamen puedan escucharlo.

Además, el plan debe establecer dónde se van a encontrar los familiares si están en diferentes lugares cuando ocurre la emergencia y fallan las comunicaciones. Puede ser visitar una oficina de manejo de emergencias o la casa de algún pariente, mencionó la experta a modo de ejemplo.

Una vez el plan de emergencias esté listo, toda la familia debe discutirlo. Incluso, pueden hacer un simulacro para practicar lo establecido en el plan.

• Prepara una mochila de emergencias: Puede ser una mochila por persona o por familia. Debe tener alimentos no perecederos, agua, linterna, silbato, botiquín de primeros auxilios, un radio de baterías y documentos importantes como copia de la tarjeta de Seguro Social, certificado de nacimiento y seguro del hogar. Si tú o algún familiar tiene condiciones de salud que requieren tomar medicamentos todos los días, debes incluirlos en la mochila. Esta debe dejarse en un lugar accesible, como cerca de la puerta de salida, para tomarla de inmediato cuando haya que desalojar.

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Durante el temblor: ¡Agáchate, cúbrete y sujétate!

En cuanto comience el sismo, identifica un objeto resistente (como una mesa o escritorio), agáchate, cúbrete y sujétate debajo del mismo hasta que termine de temblar. Así quedas a salvo de objetos que puedan caer sobre ti y poner tu vida en peligro. Si no puedes esconderte debajo de una mesa o escritorio, intenta proteger tu cabeza y cuello con almohadas, cojines o con los brazos. “No recomendamos correr porque en un terremoto fuerte, el movimiento no te va a dejar caminar o correr”, dijo Figueroa Nieves.

“Si estás al aire libre, no entres a ninguna estructura durante el sismo. Busca un lugar abierto, lejos de cosas que puedan caer, y agáchate en el suelo, cubriendo tu cabeza, hasta que deje de temblar”, aconsejó la experta, quien tiene 17 años de experiencia con la Red Sísmica.

Después del terremoto: Mantén la calma

• Una vez pase el temblor, mantén la calma para que puedas ayudarte a ti mismo y a otros.

• “En este momento es importante revisarse uno mismo y revisar a otros porque en medio de la emergencia uno se golpea y, con el susto, no lo siente”, destacó Figuera Nieves. Si tú o alguien más necesitan ayuda, avisa de inmediato a un adulto.

• Si estás cerca de la costa o dentro del área de desalojo por tsunami, sigue la ruta de desalojo hasta el punto de asamblea o reunión.

• Si te encuentras en un edificio, no utilices el elevador y verifica las condiciones en que se encuentran las escalares. Si se dañaron, no las utilices y espera la llegada de rescatistas que te ayuden a salir.

• “Eviten curiosear o entrar a estructuras agrietadas a buscar cosas, ya que después de un sismo fuerte vienen réplicas, que son temblores de menor magnitud que ocurren en el mismo lugar del evento principal”, aconsejó Figueroa Nieves.