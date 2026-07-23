Elvia Cabrera rompe en llanto antes de que inicie la deliberación

Nota del editor: visita este sitio especial para consultar todo el contenido de la cobertura del caso de Gabriela Nicole.

---

Aibonito – Por primera vez desde que comenzó el juicio en su contra, Elvia Cabrera Rivera rompió en llanto este jueves en la Sala 1 del Tribunal de Aibonito, precisamente en la antesala del momento más decisivo del proceso: el inicio de las deliberaciones del jurado.

La acusada, quien de ser hallada culpable se expone a pasar el resto de su vida en prisión por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, permanecía sentada en el área designada para el equipo de la defensa cuando comenzó a llorar.

Tiempo después, se observó como un alguacil se le acercó con una caja de pañuelos desechables. La acusada tomó dos y comenzó a secarse las lágrimas. A simple vista, tenía la nariz totalmente enrojecida y evitó levantar la mirada durante varios minutos.

PUBLICIDAD

Posteriormente, se observó cómo los abogados, Alberto Rivera Ramos y Yancarlos Maysonet Hernández, quienes conforman la defensa junto a la licenciada Mayra López Mulero, se acercaron hasta donde estaba la acusada, quien tiene el pelo recogido y un jacket color crema.

“Después de este viacrucis, cualquiera llora, sobre todo cuando eres inocente”, afirmó López Mulero.

Por su parte, la fiscal Myriam Nieves Vera precisó a los periodistas que “no podría decir (que la acusada lloraba por) emoción, pero sí estaba llorosa. A mí me parece que es otra cosa, pero no voy a entrar en otros detalles, pero no pienso que sea emoción”.

“Lleguen a sus propias conclusiones ustedes que han visto el comportamiento de ella todos los días y ven el de hoy. Lleguen a sus propias conclusiones”, dijo.

El inusual momento ocurrió antes de que el juez superior Luis S. Barreto Altieri abriera oficialmente los trabajos para continuar impartiendo las instrucciones finales al jurado y se leyera la evidencia con la que contará el panel para emitir un veredicto final.

1 / 31 | 📷 En imágenes: la evidencia que ha salido a la luz en el caso de Gabriela Nicole Pratts. Un cuchillo ocupado en una zona aledaña a la residencia de Elvia Cabrera en Aibonito. - Poder Judicial 1 / 31 📷 En imágenes: la evidencia que ha salido a la luz en el caso de Gabriela Nicole Pratts Un cuchillo ocupado en una zona aledaña a la residencia de Elvia Cabrera en Aibonito. Poder Judicial Compartir

Hasta ahora, la acusada había mantenido una actitud mayormente serena a lo largo del proceso judicial, observando el extenso desfile de prueba que presentó la Fiscalía de Aibonito en su contra y los testimonios sin mostrar una reacción emocional similar en sala.

En resumen, Cabrera Rivera y su hija Anthonieska Avilés Cabrera, de 18 años, enfrentan dos cargos cada una de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas por el uso y/o portación de arma blanca. La formulación de cargos ocurrió el 19 de agosto de 2025.

PUBLICIDAD

Los hechos se remontan a la noche del 10 de agosto de 2025, día en que se celebraba el Gran Cierre de Verano Municipal, cuando ocurrió una trifulca que escaló en una agresión grave en el desvío Roberto Colón, culminando con dos adolescentes heridos de arma blanca.

Entre esos adolescentes estaba Pratts Rosario, conocida cariñosamente por sus seres queridos como “Lela”, quien recibió 11 puñaladas, incluyendo una que le alcanzó el corazón, según la autopsia realizada por el patólogo forense Javier Gustavo Serrano Serrano.

El otro menor herido fue su mejor amigo, Chrisangel González Rodríguez, quien recibió una herida en la parte posterior de su espalda, cerca de su cuello y la columna vertebral. No obstante, logró recuperarse de la herida y declaró en el juicio contra Cabrera Rivera.

1 / 7 | En círculo de oración: familia y seres queridos honran la memoria de Gabriela Nicole. En una etapa crítica del juicio contra Elvia Cabrera, la familia de la menor asesinada Gabriela Nicole Pratts Rosario se unió en un círculo de oración. - Pablo Martínez Rodríguez 1 / 7 En círculo de oración: familia y seres queridos honran la memoria de Gabriela Nicole En una etapa crítica del juicio contra Elvia Cabrera, la familia de la menor asesinada Gabriela Nicole Pratts Rosario se unió en un círculo de oración. Pablo Martínez Rodríguez Compartir

La teoría de la Fiscalía es que la acusada y su hija actuaron en común y mutuo acuerdo para perpetrar el asesinato. La noche del crimen, alega el Estado, la acusada le proveyó el arma homicida a su hija y luego se encargó de desaparecer el objeto punzante.

En la recta final del juicio, el Ministerio Público ha establecido que ha probado el caso más allá de duda razonable y ha pedido un veredicto de culpabilidad. Mientras, la defensa ha insistido en la inocencia de su clienta y ha pedido un veredicto de no culpabilidad.