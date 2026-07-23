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Sequía persiste en gran parte de Puerto Rico a pesar de las lluvias por vaguada

Conoce lo que dice el reporte más reciente del Monitor de Estados Unidos

23 de julio de 2026 - 10:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según el informe más reciente, el 45.02% de Puerto Rico se encuentra bajo sequía moderada. (US Drought Monitor)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Pese a que las lluvias que dejó la vaguada esta semana no fueron suficientes para aliviar la sequía en Puerto Rico, el reciente informe del Monitor de Sequía de los Estados Unidos tampoco reflejó un deterioro adicional y mantuvo sin cambios las áreas bajo condiciones secas.

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A diferencia de las semanas anteriores, cuando se registró un aumento sostenido en la extensión de la sequía, las categorías D0, D1 y D2 conservaron los mismos porcentajes reportados en el informe del jueves, 16 de julio.

En conjunto, el 82.32% de Puerto Rico permanece bajo condiciones atípicamente secas o algún nivel de sequía.

Las áreas clasificadas como atípicamente secas, o D0, continuaron abarcando el 23.02% del territorio. En el contexto de Puerto Rico, esta categoría implica que el caudal de ríos y quebradas se encuentra por debajo de sus niveles habituales.

Mientras, el 45.02% de la isla permanece bajo sequía moderada, o D1, una condición que puede provocar estrés en los cultivos, llevar a los agricultores a conservar agua, aumentar el peligro de incendios forestales y ocasionar descensos en los niveles de embalses, lagos, ríos y quebradas.

Carraízo. Ubicado en Trujillo Alto, pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Al 17 de julio, su nivel era de “observación”.La Plata. Ubicado en Toa Alta, pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Al 17 de julio, su nivel era de “seguridad”.Cerrillos. Ubicado en Ponce, pertenece al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Al 17 de julio, su nivel era de “seguridad”.
1 / 10 | Embalses de Puerto Rico: así lucen 10 de los principales abastos de agua en la isla. Carraízo. Ubicado en Trujillo Alto, pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Al 17 de julio, su nivel era de “observación”. - Ramon "Tonito" Zayas

Por su parte, la sequía severa, o D2, se mantuvo en 14.28%. Esta categoría puede retrasar las siembras, afectar al sector agrícola, causar estrés en árboles y plantas y dar paso a medidas más estrictas de conservación o racionamiento de agua.

De acuerdo con el mapa, Salinas y Santa Isabel permanecen completamente bajo sequía severa.

La categoría también afecta porciones de Guayama, Cayey, Cidra, Aibonito, Coamo, Juana Díaz, Ponce, Peñuelas, Guayanilla, Yauco, Guánica, Sabana Grande, Lajas y Cabo Rojo.

Lluvias no bastaron para reducir las categorías

Las precipitaciones asociadas a la vaguada que pasó cerca de Puerto Rico el martes dejaron acumulaciones de hasta dos pulgadas en algunas zonas, pero, tal como había anticipado el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) a El Nuevo Día, no fueron suficientes para reducir los niveles de sequía.

La meteoróloga Mariangelis Marrero, del SNM, indicó que Lajas y Cabo Rojo estuvieron entre los municipios que recibieron mayor actividad de lluvia, con acumulaciones de entre una y dos pulgadas.

Utuado tiene poco territorio seco. Solo 7.34%.Aguada tiene 23.72% parte de su territorio anormalmente seco.Santa Isabel es el pueblo más crítico con 98.65% en sequía severa.
1 / 73 | Se agrava la situación: 74 municipios experimentan algún grado de sequía. Utuado tiene poco territorio seco. Solo 7.34%. - Suministrada

En el este, entretanto, se registraron entre media pulgada y casi una pulgada, aunque la precipitación ocurrió de manera más esporádica.

“En la situación en la que estamos, no es tan significativo, pero es algo por lo menos”, expresó Marrero.

La meteoróloga explicó que las cantidades observadas no bastaron para reducir las categorías vigentes.

“Todavía la sequía continúa porque estas acumulaciones no son tan significativas como para bajar un nivel de categoría de sequía”, sostuvo.

Aunque el panorama no mostró mejoría, la estabilidad en los porcentajes representa una pausa frente al deterioro que había reflejado el Monitor de Sequía durante semanas recientes.

Por encima de la sequía severa se encuentra la sequía extrema, o D3, cuyos impactos pueden incluir pérdida de cultivos, escasez de alimento para el ganado, alteraciones en las rutinas diarias, cambios en horarios escolares, cierres de negocios, deterioro en la calidad del agua y reducción de los acuíferos.

La categoría de mayor intensidad es la sequía excepcional, o D4. Sin embargo, Puerto Rico ha experimentado poca o ninguna sequía excepcional desde el inicio del informe, por lo que no se registran impactos locales asociados con ese nivel en el Reporte de Impactos de Sequía.

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Breaking NewsMonitor de Sequía de Estados UnidosSequía en Puerto RicoSequíaRacionamiento de agua
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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