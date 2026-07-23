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Expectativa total: jurado pide aclarar “duda” para seguir deliberando en juicio contra Elvia Cabrera

La Fiscalía y la defensa fueron convocadas brevemente a sala luego de que el panel solicitara una aclaración

23 de julio de 2026 - 11:44 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La madre de Gabriela Nicole Pratts, Lisandra Rosario. (Pablo Martínez Rodríguez)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Nota del editor: visita este sitio especial para consultar todo el contenido de la cobertura del caso de Gabriela Nicole.

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Aibonito – Mientras aumenta la expectativa ante la posibilidad de un veredicto, la Fiscalía y la defensa de Elvia Cabrera Rivera regresaron en la mañana de este jueves, de manera apresurada, a la Sala 1 del Tribunal de Aibonito para aclarar una duda del jurado.

Las siete mujeres y cinco hombres que evalúan el caso por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, solicitó una aclaración al juez superior Luis S. Barreto Altieri, lo que obligó a interrumpir momentáneamente el proceso para reunir nuevamente a las partes en sala.

La comparecencia fue breve. Posteriormente, la defensa salió sin emitir comentarios, pero la fiscal Myriam Nieves Vera aclaró lo sucedido.

“Había una duda. No vamos a entrar en el detalle porque el juez quiere que suceda de forma confidencial. Se aclaró (la duda) y continúa la deliberación”, dijo.

La intervención confirmó que el jurado aún no ha alcanzado un veredicto sobre los cargos que enfrenta la acusada por los delitos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas.

Pendientes a elnuevodia.com para la ampliación de esta noticia.

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Breaking NewsGabriela Nicole Pratts RosarioJuicio Anthonieska Avilés CabreraJuicio Elvia CabreraTribunalesAibonito
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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