Expectativa total: jurado pide aclarar “duda” para seguir deliberando en juicio contra Elvia Cabrera

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Aibonito – Mientras aumenta la expectativa ante la posibilidad de un veredicto, la Fiscalía y la defensa de Elvia Cabrera Rivera regresaron en la mañana de este jueves, de manera apresurada, a la Sala 1 del Tribunal de Aibonito para aclarar una duda del jurado.

Las siete mujeres y cinco hombres que evalúan el caso por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, solicitó una aclaración al juez superior Luis S. Barreto Altieri, lo que obligó a interrumpir momentáneamente el proceso para reunir nuevamente a las partes en sala.

La comparecencia fue breve. Posteriormente, la defensa salió sin emitir comentarios, pero la fiscal Myriam Nieves Vera aclaró lo sucedido.

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“Había una duda. No vamos a entrar en el detalle porque el juez quiere que suceda de forma confidencial. Se aclaró (la duda) y continúa la deliberación”, dijo.

La intervención confirmó que el jurado aún no ha alcanzado un veredicto sobre los cargos que enfrenta la acusada por los delitos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas.