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Donald Trump dice que considera lanzar un “ataque masivo” contra Irán

“Más grande que nunca”, dijo el presidente estadounidense durante una entrevista con un diario digital

23 de julio de 2026 - 12:21 PM

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Trump se mostró confiado en que Israel “se uniría en dos minutos” si él se lo pidiera, aunque apuntó que Estados Unidos no necesita a nadie para lanzar una operación contra la República Islámica. (Francisco Seco)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este jueves que sopesa lanzar un “ataque masivo” contra Irán, que sería mayor que el comenzó el pasado 28 de febrero pasado y que dio lugar a la guerra actual.

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En una breve entrevista telefónica con el diario digital Axios, el presidente estadounidense explicó que todavía no ha tomado una decisión definitiva al respecto.

“Estoy considerando un ataque masivo. Más grande que nunca. Estoy cerca de tomar una decisión. Estamos todos preparados”, dijo el presidente.

Irán inició el lunes una procesión por su capital, Teherán, para el funeral del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.El féretro de Jamenei, cubierto con una bandera, y los de sus familiares muertos el 28 de febrero por un bombardeo lanzado por Israel y Estados Unidos que dio inicio a su más reciente guerra, estaban a bordo de un camión.Dos personas que protestan portan una pancarta con el lema "Maten a Trump", mientras que otra ondea una pancarta antiestadounidense durante el cortejo fúnebre.
1 / 20 | Con reclamos de venganza contra Donald Trump: despiden a líder supremo de Irán, Alí Jamenei. Irán inició el lunes una procesión por su capital, Teherán, para el funeral del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. - Altaf Qadri

Trump se mostró confiado en que Israel “se uniría en dos minutos” si él se lo pidiera, aunque apuntó que Estados Unidos no necesita a nadie para lanzar una operación contra la República Islámica.

El mandatario estadounidense aseguró que los iraníes “quieren negociar” un acuerdo nuclear que ponga fin al conflicto, aunque considera que aún no están preparados para un pacto: “Todavía no han sufrido lo suficiente”, expresó.

Así fueron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán

Así fueron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán

Los ataques se produjeron dos días después de las últimas conversaciones para controlar el programa nuclear de Teherán.

El mes pasado, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento para establecer un alto el fuego, desbloquear el estrecho de Ormuz y dar espacio a negociaciones sobre el programa nuclear iraní, pero la tregua se rompió y ambos países intercambian fuego cruzado desde hace dos semanas.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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