Donald Trump vincula el acuerdo nuclear con Arabia Saudí a la normalización de relaciones con Israel
Los saudíes, por su parte, favorecen que primero se establezca una vía para la creación de un Estado palestino
23 de julio de 2026 - 9:16 AM
23 de julio de 2026 - 9:16 AM
Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves que el acuerdo que se está alcanzando con Arabia Saudí para un programa nuclear civil exige que el reino normalice sus relaciones con Israel a través de los Acuerdos de Abraham.
En una publicación en las redes sociales, el líder republicano afirmó que el acuerdo no permite el enriquecimiento de uranio. Los expertos en no proliferación han expresado su preocupación porque el acuerdo no incluye salvaguardias para evitar el enriquecimiento de uranio hasta niveles aptos para la fabricación de armas.
En su publicación, Trump afirmó que el acuerdo “se aprobará, pero está totalmente supeditado a que Arabia Saudí se adhiera a los muy respetados y exitosos Acuerdos de Abraham”. Añadió que “Estados Unidos no se opone a las instalaciones nucleares civiles (sin enriquecimiento)”.
Los saudíes han dejado claro que no normalizarán sus relaciones con Israel hasta que se establezca una vía para la creación de un Estado palestino, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que eso no es una posibilidad.
Trump ha intentado sacar partido de los acuerdos de 2020, que ampliaron el número de países árabes que mantienen relaciones diplomáticas con Israel.
Se prevé que el acuerdo tenga una vigencia de 30 años y que en el desarrollo del programa participen empresas estadounidenses. Podría dar lugar a la construcción de una planta de enriquecimiento de uranio en Arabia Saudí tras un estudio conjunto entre Washington y Riad.
Se espera que el acuerdo se presente ante el Congreso para su examen.
___
Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: