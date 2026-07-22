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Donald Trump promueve imagen de lanzar papel toalla y dice que llorará si Puerto Rico y Washington D. C. son estados

La Casa Blanca publicó la fotos del presidente en sus redes sociales

22 de julio de 2026 - 6:47 PM

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En esta imagen del martes 3 de octubre de 2017, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanza toallas de papel a la multitud en la Calvary Chapel, en Guaynabo. (Evan Vucci)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - La Casa Blanca publicó este miércoles una foto del presidente Donald Trump que recuerda el momento en que lanzó toallas de papel a residentes de Puerto Rico tras el huracán María (2017), justo cuando el presidente afirmó que llorará si el Congreso admite al archipiélago boricua y a Washington D.C. como estados.

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“El presidente sabe sobre baloncesto”, puede traducirse el mensaje, en inglés, de la Casa Blanca en las redes sociales, “POTUS knows ball”.

Trump había utilizado, en octubre pasado, el vídeo de su lanzamiento de papel toalla para acentuar la inauguración del torneo de la Asociación Nacional de Baloncesto de Estados Unidos (NBA, en inglés). Entonces, como ahora, provocó el coraje de muchos en las redes sociales.

El huracán María causó cerca de 3,000 muertes en Puerto Rico, alrededor de $90,000 millones en daños y dejó a los puertorriqueños, por largos meses, sin energía eléctrica.

El gobierno federal asignó cerca de $78,390 millones para mitigar esa emergencia, aunque el proceso de asistencia y reconstrucción ha caminado con lentitud, incluyendo restricciones impuestas por el gobierno de Trump en el acceso a fondos y sus denuncias de que, en Puerto Rico, querían que se les hiciera todo.

En un mensaje en Georgia, en respaldo a la candidatura al Senado del congresista republicano Mike Collins, quien busca el escaño del senador demócrata Jon Ossoff, Trump, mientras, sostuvo que prorrumpirá en lágrimas si Puerto Rico y Washington D.C. son admitidos como estados, lo que considera es la agenda del Partido Demócrata estadounidense.

Por ello, volvió a exhortar a los republicanos del Senado a eliminar la regla del filibusterismo –que requiere 60 votos para llevar una medida a votación final–, con el objetivo de aprobar la legislación que persigue exigir prueba de ciudadanía estadounidenses para registrarse y votar en elecciones en Estados Unidos, lo que considera permitirá a los republicanos ganar las elecciones legislativas de noviembre.

“Deben terminar (la regla del) filibusterismo y aprobar todo, porque los demócratas lo van a hacer. Van a terminar con el filibusterismo, cuando tengan oportunidad, y entonces van a aprobar que Puerto Rico y D.C. sean estados. Tendrán cuatro senadores más, 12 congresistas más… Si se les permite hacer eso, para ese momento estaré sentado en casa, no soy un gran llorón, no creo que me quieran ver llorar… pero estaré llorando”, afirmó Trump.

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Puerto RicoDonald TrumpHuracán Maríaestadidad
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
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