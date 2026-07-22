Donald Trump promueve imagen de lanzar papel toalla y dice que llorará si Puerto Rico y Washington D. C. son estados

Washington D.C. - La Casa Blanca publicó este miércoles una foto del presidente Donald Trump que recuerda el momento en que lanzó toallas de papel a residentes de Puerto Rico tras el huracán María (2017), justo cuando el presidente afirmó que llorará si el Congreso admite al archipiélago boricua y a Washington D.C. como estados.

“El presidente sabe sobre baloncesto”, puede traducirse el mensaje, en inglés, de la Casa Blanca en las redes sociales, “POTUS knows ball”.

Trump había utilizado, en octubre pasado, el vídeo de su lanzamiento de papel toalla para acentuar la inauguración del torneo de la Asociación Nacional de Baloncesto de Estados Unidos (NBA, en inglés). Entonces, como ahora, provocó el coraje de muchos en las redes sociales.

El huracán María causó cerca de 3,000 muertes en Puerto Rico, alrededor de $90,000 millones en daños y dejó a los puertorriqueños, por largos meses, sin energía eléctrica.

El gobierno federal asignó cerca de $78,390 millones para mitigar esa emergencia, aunque el proceso de asistencia y reconstrucción ha caminado con lentitud, incluyendo restricciones impuestas por el gobierno de Trump en el acceso a fondos y sus denuncias de que, en Puerto Rico, querían que se les hiciera todo.

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En un mensaje en Georgia, en respaldo a la candidatura al Senado del congresista republicano Mike Collins, quien busca el escaño del senador demócrata Jon Ossoff, Trump, mientras, sostuvo que prorrumpirá en lágrimas si Puerto Rico y Washington D.C. son admitidos como estados, lo que considera es la agenda del Partido Demócrata estadounidense.

Por ello, volvió a exhortar a los republicanos del Senado a eliminar la regla del filibusterismo –que requiere 60 votos para llevar una medida a votación final–, con el objetivo de aprobar la legislación que persigue exigir prueba de ciudadanía estadounidenses para registrarse y votar en elecciones en Estados Unidos, lo que considera permitirá a los republicanos ganar las elecciones legislativas de noviembre.