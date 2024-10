Trump elude condenar el insulto a Puerto Rico del comediante Tony Hinchcliffe

“No lo conozco, alguien lo puso ahí. No sé quién es” , dijo Trump a la cadena ABC, al afirmar que no escuchó el comentario de Hinchcliffe, quien describió a Puerto Rico como una “isla flotante de basura”

“Quizá fue un chiste racista estúpido, quizá no, no lo he visto. Pero, debemos de dejar de sentirnos tan ofendidos por cada pequeña cosa en Estados Unidos”, dijo, por su parte, el senador JD Vance (Ohio), candidato republicano a la vicepresidencia de Estados Unidos.