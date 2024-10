“La respuesta debe ser votar”: reacciona la diáspora puertorriqueña al insulto de comediante en evento de Donald Trump

Las denuncias en contra de los comentarios del comediante Tony Hinchcliffe han alcanzado los grandes medios estadounidenses de comunicación -con una primera plana en The Washington Post y siendo tema principal en cadenas de televisión- en momentos en que Harris, candidata demócrata a la Casa Blanca, divulgaba su plan de acción sobre Puerto Rico, adelantado en exclusiva a El Nuevo Día .

En el evento de campaña de Trump, el domingo en el Madison Square Garden, en Nueva York -una ciudad donde viven cerca de 675,000 boricuas- Hinchcliffe indicó que había una “isla basura en el océano” que se llama Puerto Rico . Al culminar el evento, una portavoz de Trump dijo que esa expresión de Hinchcliffe no representa ni al expresidente ni a su campaña.

Las reacciones de la comunidad

“Mi voto era para Trump… por dignidad no puedo votar por ese gobierno” , escribió un radioescucha identificado como Alberto Rivera en la página del programa.

¿Cuál podría ser el impacto?

“Este fue un mitin de odio. No fue solo un mitin presidencial, no fue solo un mitin de campaña. Creo que es importante que la gente entienda que estos son mini mítines del 6 de enero, mini mítines...para que el electorado rechace la elección si no va como ellos quieren”, indicó, en MSNBC, la congresista Ocasio Cortez, al indicar que el texto de Hinchcliffe tuvo que ser aprobado por la campaña de Trump.