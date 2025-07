“¿Vale la pena perder toda su atención médica, no poder alimentar a sus bebés, no poder ponerles un pañal, a cambio de lo que es esta ley, un pacto con el diablo? Explota nuestra deuda nacional, militariza toda nuestra economía y despoja a los estadounidenses de la atención médica y la dignidad básica. ¿Para qué? Para darle a Elon Musk una exención de impuestos y a los multimillonarios, la apropiación codiciosa de nuestra nación. No podemos tolerarlo y no lo apoyaremos. Deberían estar avergonzados”, subrayó Ocasio Cortez, una estrella entre los liberales demócratas en referencia a los republicanos.