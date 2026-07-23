Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
23 de julio de 2026
86°Soleado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre muere por descarga eléctrica mientras daba mantenimiento a una piscina en Río Grande

Tenía 37 años y hacía reparaciones en una vivienda de su propiedad que sirve como alquiler temporero

23 de julio de 2026 - 9:41 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Uniformada detalló que la muerte se reportó a eso de las 8:04 a.m., en una residencia en la urbanización Alturas de Río Grande. (Pixabay)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Un hombre de 37 años murió en la mañana de este jueves tras recibir una descarga eléctrica en Río Grande, en lo que la Policía clasificó como un incidente desgraciado.

RELACIONADAS

La Uniformada detalló que la muerte se reportó a eso de las 8:04 a.m., en una residencia en la urbanización Alturas de Río Grande.

De la investigación preliminar se desprende que el hombre, quien era el propietario de la vivienda que se utilizaba para proveer alquiler temporero, realizaba labores de mantenimiento en la bomba de la piscina. En el proceso, recibió una descarga eléctrica y falleció en el lugar.

La investigación preliminar está en manos del agente Noel Hernández y personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo, en unión al fiscal de turno, van a la escena para continuar con la investigación.

Tags
Río GrandePiscinasPolicía de Puerto RicoBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 23 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: