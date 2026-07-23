Hombre muere por descarga eléctrica mientras daba mantenimiento a una piscina en Río Grande

Un hombre de 37 años murió en la mañana de este jueves tras recibir una descarga eléctrica en Río Grande, en lo que la Policía clasificó como un incidente desgraciado.

La Uniformada detalló que la muerte se reportó a eso de las 8:04 a.m., en una residencia en la urbanización Alturas de Río Grande.

De la investigación preliminar se desprende que el hombre, quien era el propietario de la vivienda que se utilizaba para proveer alquiler temporero, realizaba labores de mantenimiento en la bomba de la piscina. En el proceso, recibió una descarga eléctrica y falleció en el lugar.