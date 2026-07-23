Arrestan en Caguas a joven buscado por presuntamente asesinar a su primo en Gurabo

Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos de Caguas arrestaron durante la madrugada de este jueves a Jeremy Resto Boria, de 20 años, quien era buscado por presuntamente asesinar a su primo el pasado 20 de junio, en Gurabo.

El arresto se produjo como parte del operativo “Impacto Total” en una residencia de la barriada Las Carolinas, en Caguas, informó a El Nuevo Día el inspector José “Joey” Fontánez, director de la División de Inteligencia y Arrestos de la Policía.

Contra Resto Boria pesaba una orden de arresto, con una fianza de $3 millones, por cargos de asesinato relacionados con la muerte de su primo, identificado como José Francisco Pérez.

Durante la intervención, las autoridades también arrestaron a Nilmary Flores Caraballo, de 31 años, tía política del joven, por presuntamente ocultarlo en la residencia.

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Flores Caraballo es esposa de Aneudy Resto Pérez, tío del imputado, quien se encuentra encarcelado por un caso de asesinato y cumple una condena de más de 100 años, agregó el inspector Fontánez.

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En la residencia de la mujer, los agentes recuperaron, además, una guagua Dodge Ram gris del año 2022, que había sido reportada como hurtada mediante un “carjacking” ocurrido en San Juan en 2024.

Como parte del mismo plan de trabajo, agentes arrestaron durante la noche del miércoles a Joel Sierra Rojas, de 52 años, en la calle Liria, en Juncos.

Contra Sierra Rojas, alias “El Güiro”, pesaba una orden de arresto con una fianza de $80,000 por delitos de escalamiento y apropiación ilegal.

El inspector sostuvo que el hombre cuenta con un “amplio expediente criminal” por ese tipo de delitos.

“Se espera que se radiquen en su contra una treintena de casos”, expresó Fontánez.

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Previo a su arresto, Sierra Rojas fue agredido por vecinos y personas allegadas, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital.

Las autoridades se encontraban a la espera de que fuera llevado posteriormente a la comandancia para continuar con el proceso correspondiente.

“Continuamos trabajando. Las instrucciones del superintendente Joseph González son continuar ejecutando el plan de trabajo ‘Impacto Total’”, manifestó el inspector.

Las recientes intervenciones ocurren luego de que la Policía informara el miércoles el arresto de al menos 80 personas como parte de la ofensiva, que se desarrolla simultáneamente en los 78 municipios.