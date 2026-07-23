Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
23 de julio de 2026
81°Lluvias aisladas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan en Caguas a joven buscado por presuntamente asesinar a su primo en Gurabo

La intervención formó parte del operativo “Impacto Total” y también resultó en el arresto de una mujer que habría ocultado al prófugo

23 de julio de 2026 - 7:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía informó este miércoles que al menos 80 personas han sido arrestadas como parte de la Operación “Impacto Total”. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos de Caguas arrestaron durante la madrugada de este jueves a Jeremy Resto Boria, de 20 años, quien era buscado por presuntamente asesinar a su primo el pasado 20 de junio, en Gurabo.

El arresto se produjo como parte del operativo “Impacto Total” en una residencia de la barriada Las Carolinas, en Caguas, informó a El Nuevo Día el inspector José “Joey” Fontánez, director de la División de Inteligencia y Arrestos de la Policía.

Contra Resto Boria pesaba una orden de arresto, con una fianza de $3 millones, por cargos de asesinato relacionados con la muerte de su primo, identificado como José Francisco Pérez.

Durante la intervención, las autoridades también arrestaron a Nilmary Flores Caraballo, de 31 años, tía política del joven, por presuntamente ocultarlo en la residencia.

La Policía informó este miércoles que al menos 80 personas han sido arrestadas como parte del operativo “Impacto Total”.Las autoridades habían arrestado a 74 adultos y seis menores, diligenciado 52 allanamientos y ocupado 14 armas de fuego.El superintendente de la Policía, Joseph González, indicó que el saldo es preliminar, debido a que los operativos continuarían.
1 / 10 | Armas, drogas y arrestos: las imágenes de la Operación “Impacto Total”. La Policía informó este miércoles que al menos 80 personas han sido arrestadas como parte del operativo “Impacto Total”. - Suministrada

Flores Caraballo es esposa de Aneudy Resto Pérez, tío del imputado, quien se encuentra encarcelado por un caso de asesinato y cumple una condena de más de 100 años, agregó el inspector Fontánez.

En la residencia de la mujer, los agentes recuperaron, además, una guagua Dodge Ram gris del año 2022, que había sido reportada como hurtada mediante un “carjacking” ocurrido en San Juan en 2024.

Como parte del mismo plan de trabajo, agentes arrestaron durante la noche del miércoles a Joel Sierra Rojas, de 52 años, en la calle Liria, en Juncos.

Contra Sierra Rojas, alias “El Güiro”, pesaba una orden de arresto con una fianza de $80,000 por delitos de escalamiento y apropiación ilegal.

El inspector sostuvo que el hombre cuenta con un “amplio expediente criminal” por ese tipo de delitos.

“Se espera que se radiquen en su contra una treintena de casos”, expresó Fontánez.

Los delincuentes ya no tienen que forzar las cerraduras o romper los cristales de los vehículos, porque, a medida que la tecnología avanza, ellos también se reinventan.Hasta el 26 de mayo de este año, la Policía ha registrado 538 hurtos y, del total, 48 han sido robados mediante carjackings.Honda registra al momento 25 unidades hurtadas, de las cuales cuatro corresponden al modelo Civic.
1 / 15 | Estos son algunos de los vehículos más robados en Puerto Rico. Los delincuentes ya no tienen que forzar las cerraduras o romper los cristales de los vehículos, porque, a medida que la tecnología avanza, ellos también se reinventan. - Shutterstock

Previo a su arresto, Sierra Rojas fue agredido por vecinos y personas allegadas, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital.

Las autoridades se encontraban a la espera de que fuera llevado posteriormente a la comandancia para continuar con el proceso correspondiente.

“Continuamos trabajando. Las instrucciones del superintendente Joseph González son continuar ejecutando el plan de trabajo ‘Impacto Total’”, manifestó el inspector.

Las recientes intervenciones ocurren luego de que la Policía informara el miércoles el arresto de al menos 80 personas como parte de la ofensiva, que se desarrolla simultáneamente en los 78 municipios.

El saldo inicial incluía 74 adultos y seis menores arrestados, 52 allanamientos y la ocupación de 14 armas de fuego, más de 1,600 municiones, 10 vehículos y alrededor de $23,000 en efectivo.

Tags
Breaking NewsArrestosCarjackingsAsesinatosPolicía de Puerto RicoCaguasJuncos
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 23 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: